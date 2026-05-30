Näyttelijä Linda Nurmi nähdään Salkkareissa Romeon tyttären Maijan roolissa.
Salatut elämät -sarjaan saapuu uusi hahmo, kun Romeo Aron tytär Maija saapuu Pihlajakadulle. Maijan roolissa nähdään näyttelijä Linda Nurmi.
Nurmi on aiemmin tehnyt satunnaisia mainoskuvauksia, ollut avustajana tv-ohjelmissa ja näytellyt harrastajateatterissa. Maijan rooli on hänen tähänastisen uransa suurin.
– Minulla on ollut sellainen fiilis, että apua, olenko oikeasti täällä? Kun menen maskiin ja studioon, ajattelen, että oh my god, olen oikeasti täällä! Se on siisti fiilis, Nurmi sanoo.
Nurmi päätyi hakemaan Salattuihin elämiin lukiokaverinsa, Magnuksen roolista tutun Leevi Rapelin vinkattua hänelle, että sarjaan etsitään näyttelijää nuoren naishahmon rooliin. Nurmi otti vinkistä vaarin ja haki roolia, muttei tuolloin päässyt ensimmäisestä koekuvauskierroksesta jatkoon.
Keväällä Nurmeen otettiin kuitenkin yllättäen yhteyttä Salkkarit-tuotannosta. Häntä pyydettiin koekuvauksiin toisen nuoren naishahmon rooliin.
– Ja sitten pääsinkin tänne! Aika yllättäen tuli, mutta täällä ollaan, hän iloitsee.