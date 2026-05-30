Vietnamilaisperheen kokkaushetki meni pieleen hengenvaarallisesti.
Tyttö ja hänen pikkuveljensä loukkaantuivat kaasuhellan räjähdettyä täysin odottamatta.
Valvontakameran tallentamassa kuvassa näkyy, kuinka tyttö valmistaa ruokaa hellan ääressä hänen nuoremman veljensä seistessä vieressä.
Yhtäkkiä tiskipöydän alla ollut kaasupullo räjähtää ja siitä syntyvä tuliryöppy valtaa hetkeksi koko keittiön. Hätääntyneet sisarukset juoksevat hädissään turvaan.
Vietnamilaisten tiedotusvälineiden mukaan lapset saivat onnettomuuden seurauksena lieviä palovammoja. Sairaalaan joutuneet sisarukset selvisivät kuitenkin ilman pysyviä vammoja.
