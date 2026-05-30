Euroopan poikkeushelle rikkoo ennätyksiä – näin se kytkeytyy ilmastonmuutokseen | MTV Uutiset

Helleaallot aikaistuvat ja yleistyvät – näin muutos iskee Suomessa ja maailmalla 1:38 Helleaallot aikaistuvat ja yleistyvät – vaikutukset näkyvät maataloudessa, terveydessä ja matkailussa Julkaistu 30.05.2026 05:23 Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Poikkeuksellisten sääilmiöiden yleistyminen kytkeytyy ilmastonmuutokseen. Keski- ja Etelä-Euroopassa on tällä viikolla koettu poikkeuksellinen lämpöaalto, joka on rikkonut ennätyksiä. Helleaaltojen yleistyminen kytkeytyy ilmastonmuutokseen, ja sen vaikutukset näkyvät muun muassa maataloudessa, terveydessä ja matkailussa. – Ilman ilmastonmuutosta näkisimme tällaisia ilmiöitä hyvin harvoin. Olemme ruvenneet näkemään niitä entistä useammin ja tilastollisesti koko maailma on nähnyt helleaaltojen lisääntymisen, toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas. Helleaallot yleistyvät myös keväisin Helleaaltoja voi jatkossa esiintyä useammin myös keväisin. – Silloin kun se koko vuosi lämpenee, niin myöskin niitä korkeita lämpötiloja nähdään aikaisemmin kuin ennen, arvioi Taalas. Lämpöaallot voivat myös pidentyä. – Viime kesänä esimerkiksi me Suomessa rikoimme hellejakson pituusennätyksen, joka oli hyvä esimerkki siitä, että mitä tämä ilmastonmuutos meille Suomessakin tuottaa, pohtii Taalas. Maatalous kärsii kuumuudesta ja kuivuudesta Helleaaltojen vaikutukset voivat näkyä maataloudessa, luonnossa ja ihmisten terveydessä. – Olemme nähneet Euroopassa viimeisen 20 vuoden aikana voimakkaita helleaaltoja. Näissä olosuhteissa on menetetty satoja merkittävästi. Esimerkiksi Saksassa on saattanut puolet sadosta mennä, sanoo Taalas. Vanhukset vaarassa hirmuhelteissä Helleaallot vaikuttavat myös kuolleisuuteen.

– Erityisesti vanhoja ja hauraita ihmisiä on kuollut jopa satoja tuhansia tässä viime vuosina näissä helleaalloissa, muistuttaa Taalas.

Tukala kuumuus voi karkoittaa turisteja.

Välimeren matkailu kärsii

Etelä-Euroopan muuttuminen kuumemmaksi ja kuivemmaksi vaikuttaa maatalouden lisäksi matkailuun.

– Se tarkoittaa kielteistä kehitystä sekä maatalouden että turismin kannalta. Ei ole meillekään houkuttelevaa mennä viettämään kesälomaa 40 asteen lämpötiloihin. Siellä voi myös olla metsä- ja maastopaloja samaan aikaan, muistuttaa Taalas.

Loma-ajankohdat voivat muuttua

Kuumeneva ilmasto voi muuttaa matkailun ajankohtia.

– Jos halutaan Välimerelle mennä viettämään lomaa, niin mennään sitten vähän myöhemmin vuodesta, vaikka syys–lokakuussa tai sitten mennään aikaisemmin keväällä. Keskikesä on esimerkiksi siellä Välimeren alueella muuttumassa niin kuumaksi, että se karkottaa turisteja käytännössä, arvioi Taalas.

Turistit hakeutuvat viileämpiin oloihin

Samaan aikaan turistivirrat voivat suuntautua viileämmille alueille.

– Itse asiassa näin on käynytkin, että erityisesti meidän Lapin turismi on hyötynyt tästä. Ja jos katsotaan meidän naapurimaita Ruotsia ja Norjaa, niin siellä turismi on vallannut kovasti alaa. Islannissa jo kärsitään siitä, että niitä turisteja alkaa olla liikaakin, tietää Taalas.

Suomessa aikainen kevät

Suomea eivät helleaallot ole vaivanneet tänä keväänä, mutta muita muutoksia on havaittu.

– Tämä kevät tuli meillä huomattavasti normaalia aikaisemmin ja jäät sulivat ja lumet hävisivät varsin nopeasti, mikä oli taas uusi ilmiö, muistuttaa Taalas.

El Niño nostaa lämpötiloja

El Niño -ilmiö on voimistumassa ja se vaikuttaa lämpötiloihin.

– Tyynenmeren pintalämpötilojen luontainen vaihtelu johtaa El Niño -vaiheessa siihen, että merivesi on normaalia lämpimämpää. Nyt tulossa olevasta El Niñosta odotetaan tulevan huomattavan voimakas. Luvassa on jopa kolme astetta normaalia lämpimämpiä lämpötiloja, selittää Taalas.

Luvassa on uusia globaaleja lämpötilaennätyksiä.

– Toissa vuonna rikoimme 1,5 asteen rajan ensimmäisen kerran. On varsin todennäköistä, että me tänä vuonna ja ensi vuonna rikotaan 1,5 asteen raja uudestaan. Ensi vuosikymmenellä me ollaan pysyvästi siellä puolentoista asteen huonommalla puolella, huomauttaa Taalas.

Tukala kuumuus ajaa etsimään viilennyskeinoja.Splash News

Hyviäkin ilmastouutisia on

Taalas muistuttaa kuitenkin, että hyviäkin ilmastouutisia on kuultu.

– Tämä ilmastonmuutoksen torjunta on maratonlaji. Tämä ei ole pikamatka. Juuri julkaistiin tieteellinen artikkeli siitä, että tämä pahin skenaario, missä arvioitiin jopa viiden asteen lämpenemistä, niin se ei ole enää todennäköinen.

Taalas listaa hyviä kehityssuuntia.

– Myönteinen uutinen on se, että tuuli- ja aurinkoenergia on investoinneille houkuttelevampaa kuin fossiilienergia. Sähköautot valtaavat alaa, niillä on edullisempaa liikkua kuin polttomoottoriautoilla. Muun muassa Kiinassa sähköautot ovat jo halvempia kuin polttomoottoriautot.

"Peliä ei ole vielä menetetty"

Taalaksen mukaan peliä ei ole vielä menetetty.

– Ei ole menetetty. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen alkaa näyttää aika epätodennäköiseltä, mutta kahden asteen tavoitteen saavuttaminen on vielä mahdollisuuksien rajoissa. Meidän pitää jatkaa tätä meidän maratonia, eli ottaa näitä ilmastomyönteisiä keinoja käyttöön.

