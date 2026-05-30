Oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa.
Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio, ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. Kumpikin lukio teki mittaushistorian parhaan suorituksensa.
STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan kolme vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Näin voidaan huomioida opiskelijoiden lähtötaso paremmin kuin pelkkiä yo-tuloksia vertailemalla.
STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012.