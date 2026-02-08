Oona Airola nähdään alkuvuonna sekä televisiossa että valkokankaalla. Hän on mukana L/over – ikuisesti minun -sarjassa ja tähdittää pääosaa Kaunis rietas onnellinen -elokuvassa.

Aleksi Salmenperän ohjaama L/over – ikuisesti minun -sarja on yksi alkuvuoden puhutuimmista tv-ohjelmista. Psykologinen trillerisarja alkoi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaina 25. tammikuuta.

Sarjassa Roosa (Krista Kosonen) rakastuu karismaattiseen kirjailijaan Juhaan (Jani Volanen), ja he vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa. Eräänä päivänä suhteeseen tulee kuitenkin ensimmäinen särö. Kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.

Näyttelijä Oona Airola esittää sarjassa Roosan parasta ystävää Paulaa. Paula näkee alusta asti Juhan läpi, ja sekös saa Juhan vihaamaan Paulaa.

– Paula tajuaa nopeasti, että Roosassa tapahtuu jotain outoa ja osaa tietenkin yhdistää sen Juhaan. Hänen tehtävänsä on vähän kuin triggeröidä koko ajan, Airola kertoi MTV Uutisille L/over-sarjan kutsuvierasnäytöksessä.

Airola suunnitteli katsovansa L/over-sarjan sen tv-esityksen tahtiin. Kaikkien hänen tähdittämiensä sarjojen ja elokuvien kohdalla näin ei ole.

– Pohdin tosi paljon aina sitä, mikä tuotanto kannattaa katsoa missäkin vaiheessa, sillä niihin voi liittyä niin erilaisia asioita. Kaikkia ei kannata katsoa heti, vaan joku voi olla terveempää katsoa hieman myöhemmin. Puntaroin asiaa aina sen mukaan, että onko siitä minulle ammatillista hyötyä, vai katsonko vain, että hyi, ei, näytän kauhealta, hän selitti.

Sarjassa raskaimmat kohtaukset ovat päärooleja tähdittävien Kososen ja Volasen harteilla. Airola kertoo oman roolihahmonsa synkimpien kohtausten olevan psykologisesti vaikeita tilanteita, joita hahmo joutuu ystävänä käymään läpi.

– Oikeasti tosi piinaavien ja vaikeiden kohtausten näytteleminen on ollut Kristan ja Janin tontilla, mutta olen tehnyt sitä aika samaa kamaa nyt Kaija Koo -elokuvassa. Ei se helppoa ole. Sellaiseen maastoon meneminen on vaikeaa, koska sieltä pitää tulla myös pois.

– Nyt, kun olen tehnyt pari vähän rankempaa juttua, ajattelen, että pitäisikö minun tehdä välissä jotain kevyempää. Ensimmäistä kertaa kysyn itseltäni tätä kysymystä, että voisiko se olla järkevää.