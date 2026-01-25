Krista Kosonen tähdittää sunnuntaina MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla alkavaa L/over – ikuisesti minun -sarjaa. Sarja kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa Canneseries-festivaalin pääsarjassa.

Aleksi Salmenperän ohjaama L/over – ikuisesti minun -sarja alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaina 25. tammikuuta.

Sarjassa Krista Kososen esittämä Roosa rakastuu karismaattiseen kirjailijaan Juhaan (Jani Volanen), ja he vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa. Eräänä päivänä suhteeseen tulee kuitenkin ensimmäinen särö. Kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.

Kosonen on onnellinen, että pari vuotta sitten kuvattu sarja näkee vihdoin päivänvalon.

– Olen hirmu ylpeä tästä, tämä kertoo mielestäni tärkeästä aiheesta ja tekijät ovat tosi hienot. Toivon, että ihmiset löytävät tämän, ja että tämä voi oikeasti olla jollain tavalla silmiä avaava kokemus joillekin, jotka elävät tällaisessa parisuhteessa, Kosonen kertoi MTV Uutisille L/over-sarjan kutsuvierasnäytöksessä.

Vaikka L/over onkin synkkätunnelmainen ja rajuilla kohtauksilla varustettu psykologinen trillerisarja, eivät sarjan kuvaukset tuntuneet Kososesta rankalta – päin vastoin.

– Rakastan sellaisia kohtauksia, koska ne ovat näyttelijäntyöllisesti paljon haastavampia ja antavampia. Minähän saan leikkiä niitä tilanteita. Kun kysytään, että onko se rankkaa, niin sanon, että se on rankkaa niille ihmisille, jotka elävät sitä, hän sanoi.

L/over kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa Ranskassa. Tunnustus tuntui Kososesta mahtavalta.

– Kilpailuun oli hakenut melkein 400 sarjaa, ja kahdeksan pääsi. Se tuntui huikealta. On aika harvinaista, että eurooppalainen yleisö näkee suomalaista draamaa.

Kosonen ja muut sarjan tekijät tapasivat Canneseries-festivaaleilla kansainvälistä lehdistöä. Näyttelijän mieleen on jäänyt ranskalaisen Le Figaro -lehden toimittajan kommentti.

– Toimittaja aloitti kysymyksensä, että "Suomi on EU:n väkivaltaisin maa naisille...". Ajattelin, että niin, siitä on nimenomaan kyse. Vaikka tämä sarja kertoo henkisestä väkivallasta, mutta oikeasti, Suomi on EU:n turvattomin maa naisille, Kosonen sanoi.

– Se on minusta huolestuttavaa, todella hälyttävää. Tämä teema on todella tärkeä.