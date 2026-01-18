Näyttelijä Elias Salonen näyttelee Kullervoa pian ensi-iltansa saavassa elokuvassa.
Näyttelijä Elias Salonen treenasi itsensä Kalevala: Kullervon tarina -elokuvaa varten äärimmäiseen kuntoon. Salonen postasi Instagramiinsa joukon kuvia vaativista harjoituksista. Elokuvassa Salonen näyttelee pääroolin.
Instagramiin julkaistussa kuvakimarassa Salonen muun muassa poseeraa paidatta pukuhuoneessa. Postauksen videopätkässä hän harjoittelee taistelukohtausta vastanäyttelijänsä Eero Ahon kanssa.
Monet Salosen seuraajat riensivät kommentoimaan näyttelijän hurjaa muodonmuutosta.
– Järkevähkö kondiittor, Köpi Kallio kommentoi
– Tikis, tanssija Atte Kilpinen kirjoittaa.
– T, niin kuin toistot, Arttu Lindeman toteaa.
Kalevala: Kullervon tarina -elokuva on Kalevalaan perustuva tarina ja sen ensi-ilta on 16. tammikuuta. Elokuvan on ohjannut Antti J. Jokinen.