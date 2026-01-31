Kerttu-hahmon toiminta poikii toisinaan palautetta näyttelijä Inka Ylöselle.

Salattujen elämien Kerttu-hahmon tarinassa on tänä keväänä luvassa sekä positiivisia että negatiivisia muutoksia. Hahmoa tähdittävä näyttelijä Inka Ylönen on innoissaan hahmonsa tulevista juonikuvioista.

– Odotan innolla näitä käänteitä, kun pääsen testaamaan tunnemyrskyjä hahmoni kautta, Ylönen kertoi MTV Uutisille Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa torstaina 22. tammikuuta.

Ylönen aloitti Salkkareissa vuonna 2024. Kertun rooli oli hänen ensikosketuksensa näyttelemiseen.

Ylönen kokee, että on ajan saatossa kehittynyt näyttelijänä paljon.

– Lähdin nollasta, ja tuntuu, että huomaan joka päivä kehitystä. Se on todella motivoivaa, kun sen näkee selkeästi, hän sanoi.

Salkkarit-rooli on eittämättä nostanut Ylösen julkiseen valokeilaan. Sarjan mukanaan tuoma näkyvyys ei kuitenkaan ole erityisemmin muuttanut hänen elämäänsä.

– Totta kai kadulla saattaa tulla vastaan ihmisiä, jotka tunnistavat, mutta ei minulla ole (julkisuudesta) ainakaan mitään negatiivista sanottavaa. Tämä on lähtenyt oikein rauhallisesti käyntiin, ja toivottavasti pysyy myös sellaisena.

Henkilökohtaisesti näyttelijä ei ole saanut osakseen ikävää kommentointia, mutta roolihahmonsa käytöksestä hän saa toisinaan kuulla kritiikkiä.

– Usein Kertusta tullaan sanomaan, että oli aika ikävää tuo. Pyrin aina sanomaan, että se on se hahmo. Valitettavasti hänellä sattuu olemaan vähän ikävämpiä juonikuvioita, mutta ehkä niissäkin on opetuksia ja näemme mahdollisesti myös hänen taustatarinaansa, että miksi hän toimii näin, Ylönen sanoi.

