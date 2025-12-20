Jenni Vartiainen nähdään Dome Karukosken uudessa elokuvassa. Nyt ohjaaja paljastaa muiston, joka ratkaisi roolituksen.
Dome Karukoski ohjaa valkokankaille kotimaisen romanttisen draamaelokuvan Rakkautta ja virtahepoja, joka perustuu kirjailija Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot-menestysromaaniin.
Karukoski kertoo MTV Uutisten Huomenta Suomessa, että hän tutustui Vartiaiseen jo vuosia sitten laulajan Tunnoton-musiikkivideon kuvauksissa. Videolla nähtiin vahvasti dramaattisia kohtauksia, ja Vartiaisen ilmaisu teki ohjaajaan vaikutuksen.
– Mietin jo silloin, että tuossa mimmissä on sitä jotain, Karukoski muistelee.
Muisto nousi uudelleen pintaan vuosia myöhemmin, kun Karukoski luki Sjöholmin Virtahevot-romaania. Kirjan sivuilta löytyvä Leena-hahmo, tähtilaulaja hänkin, toi välittömästi ohjaajan mieleen jotain tuttua.
– Siitä tuli heti mieleen Jenni, Karukoski kertoo.