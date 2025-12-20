



Näin Dome Karukoski houkutteli Jenni Vartiaisen elokuvaansa: "Ensimmäinen reaktio oli kauhistus" Jenni Vartiainen nähdään Dome Karukosken uudessa elokuvassa. Nyt ohjaaja paljastaa muiston, joka ratkaisi roolituksen. Dome Karukoski ohjaa valkokankaille kotimaisen romanttisen draamaelokuvan Rakkautta ja virtahepoja, joka perustuu kirjailija Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot-menestysromaaniin. Karukoski kertoo MTV Uutisten Huomenta Suomessa, että hän tutustui Vartiaiseen jo vuosia sitten laulajan Tunnoton-musiikkivideon kuvauksissa. Videolla nähtiin vahvasti dramaattisia kohtauksia, ja Vartiaisen ilmaisu teki ohjaajaan vaikutuksen. – Mietin jo silloin, että tuossa mimmissä on sitä jotain, Karukoski muistelee. Muisto nousi uudelleen pintaan vuosia myöhemmin, kun Karukoski luki Sjöholmin Virtahevot-romaania. Kirjan sivuilta löytyvä Leena-hahmo, tähtilaulaja hänkin, toi välittömästi ohjaajan mieleen jotain tuttua. – Siitä tuli heti mieleen Jenni, Karukoski kertoo.





"Kauhistus"

Ajatus ei jäänyt vain Karukosken mieleen pyörimään, vaan johti tekoihin. Hän kertoo tarttuneensa puhelimeen ja soittaneensa Vartiaiselle

– Jennin ensimmäinen reaktio oli kauhistus, Karukoski kertoo.

Alkuhämmennyksen jälkeen Vartiainen kuitenkin antoi ajatukselle tilaa, ja lopulta hän oli valmis hyppäämään rooliin.

– Jenni teki ihan mielettömän duunin. Hän valmistautui, me treenattiin ja puhuttiin siitä, mitä näytteleminen on, Karukoski luettelee.

Elokuvassa kreikkalaissuomalaisissa häissä kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä kohtaa keskellä omia eroahdinkojaan. Muusikko Touko tuntee vetoa juuri eroamassa olevaan Eevikseen, mutta hänen vaimonsa, laulajatähti Leena, huomaa heti heidän välisen jännitteen.

Vartiaisen lisäksi elokuvassa nähdään Pihla Viitala (Eevis) ja Aku Sipola (Touko). Muissa rooleissa nähdään muun muassa Tomi Alatalo ja Kristo Salminen. Näyttelijä Tomi Alatalo menehtyi tämän vuoden syyskuussa.

Elokuva saa ensi-iltansa vuonna 2026.

Dome Karukoski kertoo, mikä muisto ratkaisi roolituksen ja miten hän ja Jenni Vartiainen valmistautuvat elokuvan ensi-iltaan. Katso koko keskustelu alla olevalta videolta.

