Näyttelijä Krista Kosonen saapui yhdessä elokuvaohjaajamiehensä Antti J. Jokisen kanssa seuramaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa yleisöön. Kaksikko saapui tsemppaamaan erityisesti ystäväänsä Johannes Holopaista.

– Johannes on muutaman kerran hakenut minua tanssiin joissain karonkoissa ja olen saanut olla hänen tanssitettavanaan, niin olen huomannut, että hän saattaa olla kova yllättäjä tanssin saralla.

Kosonen kertoo, että häntäkin on muutaman kerran pyydetty mukaan TTK:hon. Hän on kieltäytynyt, mutta ei täysin torppaa ajastusta siitä, etteikö hänetkin voitaisi nähdä vielä joskus TTK-parketilla.

– Olen vain niin kauhean kilpailuhenkinen, että en kestäisi sitä, jos tippuisin ensimmäisenä pois, Kosonen naurahtaa.

Hänet nähdään tällä hetkellä muun muassa kansainvälisessä Foundation-sarjassa. Samassa sarjassa näyttelee myös hänen ystävänsä Laura Birn.

– Olimme samaan aikaan Prahassa kuvauksissa Lauran kanssa ja se oli aivan ihanaa, koska Laura on yksi parhaimmista ystävistäni ja meidän lapset ovat samanikäiset. Myös he olivat siellä mukana, Kosonen kertoi.

Hän sai roolin yllättäen sarjan kolmannelta kaudelta, vaikka oli alun perin hakenut roolia sarjasta jo sen ensimmäiselle kaudelle.

Videolla Krista Kosonen paljastaa tarkemmin, miten hän sai yllättäen roolin sarjasta.