Brittiläinen Josh Kerr juoksi mailin uuden maailmanennätysajan 3.42,66 Lontoon Timanttiliigassa lauantaina.
Josh Kerr antoi koville ME-puheilleen katetta Lontoossa lauantaina, kun hän rikkoi maailmanennätyksen 0,47 sekunnilla.
Katso Kerrin ME-suoritus yllä olevalta videolta!
Edellinen ME-aika 3.43,13 oli marokkolaisen Hicham El Guerrouj'n nimissä vuodelta 1999. Kerristä tuli kuudes brittijuoksija, joka on hallinnut mailin maailmanennätystä.
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Kerr, 28, on 1 500 metrin maailmanmestari vuodelta 2023. Hänellä on matkalta myös olympiahopea ja -pronssi.