Valentino Garavanin tavaramerkiksi muodostui muun muassa punainen väri. Muotimoguli oli kuollessaan 93-vuotias.
Muotitalo Valentinon perustaja Valentino Garavani on kuollut 93-vuotiaana.
Italialaisen uutistoimisto ANSA:n mukaan Fondazione Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti -säätiö kertoi muotilegendan kuolleen asunnossaan Roomassa läheistensä ympäröimänä.
Pelkällä etunimellään usein tunnettu Garavani oli aikansa menestyksekkäimpiä muotisuunnittelijoita. Hänen tavaramerkikseen muodostui muun muassa punainen väri, joka nimettiin "rosso valentinoksi", valentinonpunaiseksi.
Vuonna 1960 muotitalonsa avanneen Valentinon luomuksia nähtiin monien elokuvatähtien, kuninkaallisten sekä muun muassa Yhdysvaltain presidenttien puolisoiden yllä.
Garavani jäi eläkkeelle tammikuussa 2008. Hänen hautajaisiaan suunnitellaan perjantaille.