Muotitalo Valentinon perustaja Valentino Garavani haudataan tänään. 93-vuotiaana kuolleen muotisuunnittelijan hautajaiset pidetään Roomassa.
Täällä viikolla sadat surijat saapuivat antamaan viimeisen tervehdyksensä Garavanille tämän nimeä kantavaan säätiöön, joka sijaitsee Rooman historiallisessa keskustassa.
Pelkällä etunimellään usein tunnettu italialainen Garavani oli aikansa menestyksekkäimpiä muotisuunnittelijoita. Hänen tavaramerkikseen muodostui muun muassa punainen väri, joka nimettiin "rosso valentinoksi", valentinonpunaiseksi.