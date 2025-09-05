Donatella Versacelta koskettavat sanat edesmenneelle Giorgio Armanille

Muotisuunnittelija Donatella Versace muisti muotisuunnittelijakollegaansa Giorgio Armania herkin sanoin.

Muotisuunnittelijaikoni Giorgio Armani kuoli 91-vuotiaana 4. syyskuuta.

Hänen kollegansa niin ikään italialainen muotisuunnittelija Donatella Versace, 70, muisti Armania herkin sanoin Instagramissa.

– Maailma menetti tänään jättiläisen. Hän teki historiaa, ja hänet tullaan muistamaan ikuisesti, Versace kirjoitti.

Myös toinen huippumuotisuunnittelija ja Valentino-luksusbrändin luoja Valentino Garavani, 93, muisti Armania kuvakarusellin kera.

– Suren jotakuta, jota olen aina pitänyt ystävänäni, en koskaan kilpailijanani. Ja voin vain kumartaa hänen valtavan lahjakkuutensa edessä. Muutosten edessä, jotka hän toi muotiin, ja ennen kaikkea hänen horjumattoman uskollisuutensa edessä yhdelle tyylille: omalleen, Garavani kirjoitti Instagramissa.

Armani avasi muotitalonsa Milanossa vuonna 1975 ja se on yhä yksi muotimaailman tunnetuimmista.

Armanin muotitalon tiedotteen mukaan Armani oli ollut huonovointinen jo tovin. Muotisuunnittelija joutui keskeyttämään ryhmänsä näytökset Milanon miesten muotiviikoilla kesäkuussa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Armanin uralla, kun hän jäi pois omasta muotinäytöksestään.

Armani muistetaan hyvin voimakkaasti yksityiskohtiin huomiota kiinnittävänä suunnittelijana sekä liiketoimintansa jokaista osa-aluetta valvovana liikemiehenä.

Yksityisten hautajaisten ajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa, mutta surijat voivat tulevana lauantaina ja sunnuntaina kunnioittaa Armanin muistoa hautajaiskappelissa Milanossa.