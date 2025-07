76 vuotta täyttänyt muotisuunnittelija Vera Wang ei näytä ikääntyvän lainkaan – julkaisi kuvia muodonmuutoksestaan

Erityisesti morsiuspuvuistaan tunnettu muotisuunnittelija Vera Wang ei näytä ollenkaan 76-vuotiaalta.

Muotisuunnittelija Vera Wang täytti 27. kesäkuuta 76 vuotta, muttei näytä lainkaan ikäiseltään.

Syntymäpäivänsä kunniaksi hän näyttää niin ikään värjänneen ruskeat hiuksensa vaaleiksi. Suunnittelija jakoi muodonmuutoksestaan kuvia Instagramiin.

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Wangilla on kuvissa yllään Rick Owensin hame, jonka sivuilla on röyhelöitä. Hameeseen hän on yhdistänyt mustan crop-topin ja mustat, huikaisevan korkeat korkokengät.

Wang tunnetaan erityisesti morsiuspuvuistaan, joita hän on tehnyt useille julkisuuden henkilöille. Kuuluisan suunnittelijan hääpukuja on nähty ainakin artisti Ariana Granden yllä, näyttelijä Idris Elban vaimon Sabrina Dhowre Elban päällä ja artisti Gwen Stefanin pitämänä.