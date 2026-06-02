Israel ja Libanon neuvottelevat tänään kireässä tilanteessa.
Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa.
Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa.
Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
Trump kehottaa Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa Israelia ja libanonilaista äärijärjestö Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti.
Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestialustallaan sen jälkeen, kun hän oli kertonut osapuolten sitoutuneen olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi puolestaan lausunnossaan maanantai-iltana, että Israel iskee Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hizbollah ei lopeta hyökkäyksiään.
Libanonin Yhdysvaltain-suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta.
0:28