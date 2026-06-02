Romania saa tukea YK:n jäsenmailta droonitapauksessa.
Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina.
YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta.
Romanian ulkoministeri Oana Toiu sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta.
Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan.
Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen.