Unkarissa pääoppositiopuolue Tiszan johtaja Péter Magyar vakuuttaa tekevänsä kaikkensa varmistaakseen, että puolueen vaalivoitto maan parlamenttivaaleissa merkitsee aidosti uuden aikakauden alkua.
Pitämässään lehdistötilaisuudessa Magyar kehotti toistamiseen Unkarin presidenttiä Tamas Sulyokia luopumaan tehtävästään. Hän kutsui Sulyokia maan pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbánin sätkynukeksi.
Magyar myös muun muassa kiitti Venäjää ja Kiinaa vaalituloksen hyväksymisestä.