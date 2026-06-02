Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja vieraili Huomenta Suomessa.

Valtioneuvosto päättää muutaman päivän päästä, hyväksyykö se EU:n strategisen kaivoksen aseman muutamille kaivoshankkeille Suomessa. Mikäli näin käy, niin päätös nopeuttaa merkittävästi kaivoshankkeita ja niiden edistymistä.

MTV:n Huomenta Suomessa vieraili maanantaina Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Suomela kertoo, että strategisen hankkeen prosessi on EU-komission prosessi, jonka komissio on julistanut avoimeksi ja haettaviksi. Hakemukset jätettiin tammikuussa 2026, jonka jälkeen jäsenvaltiolla on mahdollisuus esittää Veto-oikeus kokonaisharkinnan pohjalta.

– Sen jälkeen komissio antaa sen statuksen jonka jälkeen edetään suomalaisen lainsäädännön mukaan. Kaivoslain mukainen lupaprosessi, ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa ja viime kädessä kunnalla on se veto-oikeus, Suominen kertoo.

Kansalaisia huolestuttaa se, että valtioneuvosto saa yksipuolista tietoa joka on salassa valmisteltua ja he saavat vain hakijan tiedot. Suomisen mukaan se pitää paikkansa. Hän kertoo, että kyseessä on hakijan hakemus, jossa arvioidaan täyttääkö se kriittisiä raaka-aineita koskevan EU:n asetuksen tavoitteet.

– Onko siellä sellaista raaka-ainetta, joka on luokiteltu strategiseksi ja onko se mahdollista sieltä ottaa talteen. Siinä ei ratkaista kaivoksen, metallijalostuksen, tai kiertotaloushankkeen syntymistä. Se on erillinen lupaprosessi kotimaassa.

Yksi huolista on, että kaivoksista löytyvä musta liuske saattaisi muuttua rikkihapoksi. Suominen kertoo, että aina kun kaivos perustetaan, niin ympäristösuojelun, luonnonsuojelun, sekä ennen kaikkea vesien suojelun tulee olla tiukat määräykset, jota viranomainen valvoo. Hän muistuttaa huolestuneita kansalaisia, että tämä on Suomessa olevan lainsäädännön käsissä.