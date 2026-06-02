Jos kyy puree koiraa, kyypakkausta ei pääsääntöisesti pidä käyttää.

Tärkeintä kyyn pureman jälkeen on pitää koira liikkumatta. Liike edistää myrkyn leviämistä elimistössä.

– Jos ollaan maastossa, niin kannetaan tai autetaan koira maastosta pois, eläinlääkäri Maisa Heikkinen kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Myös kaikki varusteet, jotka ovat pureman yläpuolella, otetaan pois. Tämä koskee esimerkiksi valjaita tai pantaa.

– Kyyn puremassa kyypakkausta ehdottomasti ei kannata käyttää, Heikkinen sanoo.

– Ainoa tilanne, missä sitä voi käyttää on, jos se purema on esimerkiksi kaulan tai kuonon alueella niin, että se on vaarassa tukkia hengitystiet, Heikkinen lisää.

Millaisiin tapaturmiin koiranomistajan on kesällä syytä varautua? Miten esimerkiksi tassuun tullutta haavaa hoidetaan?