Montreal Canadiens piti Patrik Lainetta loukkaantuneiden listalla, vaikka suomalainen oli sanojensa mukaan pelikuntoinen jo pian vuodenvaihteen jälkeen.

Patrik Laine pelasi jääkiekkoa NHL-kaudella vain viidessä ottelussa. Suomalaishyökkääjä loukkaantui lokakuussa, eikä päässyt sen jälkeen enää tositoimiin.

Montreal Canadiens roikotti miestä loukkaantuneiden listalla vielä pudotuspelienkin ajan, vaikka jääharjoituksissa häntä kevään mittaan säännöllisesti nähtiin.

Laine avasi toipuneensa jo aikaa sitten.

– Olisin pystynyt pelaamaan melko pian uudenvuoden jälkeen, hän sanoi Canadiensin kauden viimeisessä mediatilaisuudessa maanantaina.

28-vuotias suomalainen kertoi tajunneensa jo varhain, ettei kutsua pelaavaan miehistöön ehkä tulisi.

– Olin ollut viitisen kuukautta sivussa, joukkue taisteli pudotuspelipaikasta ja kaikki joukkuekaverit pelasivat tosi hyvin. Aavistelin, etten varmaankaan pääse pelaamaan, mutta tuin kavereita ja tein lujasti töitä, jos tilaisuus vaikka koittaisi. Ja jos se ei koittaisi, paiskisin silti hommia. Ajattelin, että kovasta työnteosta on minulle joka tapauksessa apua tulevaisuudessa.

Laine myönsi olleensa pettynyt, ettei häntä kaupattu Montrealista mihinkään.

– Pelit jäivät vähiin, mikä ei ole tietenkään jääkiekkoilijalle mikään ihannetilanne. Siinä mielessä kausi oli turhauttava.

"Se oli vaikea tilanne"

Canadiensin GM Kent Hughes muotoili Laineen olleen pelaamattomuutensa myötä "kaukana jäljessä" ja Montreal oli tilanteessa, jossa "oli ehdottomasti voitettava".

– Se oli siis vaikea tilanne, mutta hän oli uskomaton joukkuetoveri – ei pelkästään läsnäolollaan harjoituksissa, vaan kaikissa joukkueen tapahtumissa. Voin vain sanoa, että hän oli poikkeuksellinen ihminen, enkä epäröisi antaa Patrik Laineesta hyvää suositusta, Hughes lausui.

TSN:n sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun pohti loukkaantumisten listalla pysymisen olleen Laineen etu, koska hän voi tehdä ensi kaudeksi suoritusbonuksiin painottuvan sopimuksen. Suomalainen on näin houkuttelevampi vapaiden pelaajien markkinoilla.