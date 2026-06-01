Jalkapallon MM-kisoihin valmistautuvat Norja ja Ruotsi kohtasivat maanantai-iltana Ullevaal Stadionilla Oslossa. Kotijoukkueen jykevä ensimmäinen puoliaika käytännössä ratkaisi ottelun ja loppulukemat merkittiin Norjalle 3–1.

Norjan hahmoiksi nousivat kaksi maalia tehnyt Crystal Palacen hyökkääjä Jorgen Strand Larsen ja kaksi syöttänyt Dortmund-puolustaja Julian Ryerson. Toisen maalin teki Red Bull Leipzigia edustava Antonio Nusa. Ruotsi oli pahasti köysissä ja päästi kaksi ensimmäistä takaiskua alle 20 minuutin aikana.

Toisella puoliajalla Ruotsi paransi selvästi ja Liverpoolissa toistaiseksi alle odotusten suoriutunut jättihankinta Alexander Isak laukoi upeasti Ruotsin 1–3-kavennuksen.

Norjan suurista tähdistä Erling Haaland ja Martin Ödegaard olivat vielä sivussa joukkueen vahvuudesta. Ruotsi pelasi puolestaan ilman Mestarien liigan loppuottelusta ja Valioliigan mestaruusparaatista palauttelevaa Viktor Gyökeresiä.

Ruotsi joutui tekemään MM-miehistöönsä hiljattain muutoksen, kun Juventuksen keskikenttäpelaaja Emil Holm joutui jäämään sivuun lihasvamman vuoksi. Holmin tilalle kisakoneeseen nousee FC Dallasia edustava .