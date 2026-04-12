Unkarin oppositio on onnistunut ylittämään monta estettä haastaakseen Viktor Orbánin vallan, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Perjantai-iltana Budapestin Sankarien aukion ympäristöön pakkautui yli 100 000 ihmistä suurkonserttiin, jossa kymmenet esiintyjät julistivat loppua autoritääriseksi ja korruptoituneeksi syytetyn pääministeri Viktor Orbánin valtakaudella.

"Venäläiset, menkää kotiin" ja "Orbán, painu h*lvettiin" -huudot aloitettiin välillä lavalta käsin, toisinaan spontaanisti yleisön joukosta. Paikalla oli paljon nuoria, jotka eivät muista tai ole koskaan edes nähneet sellaista Unkaria, jossa Orbán ei olisi vallassa.

Ilmassa oli paljon toivoa mutta myös jännitystä. Moni niistä, joiden kanssa konsertissa keskustelin, sanoi uskovansa, että tilaisuus Orbánin kaatamiseen on nyt tai ei koskaan. Tai ainakaan uutta tilaisuutta ei tulisi pitkään aikaan.

Riippumattomat kannatusmittaukset ovat jo kauan näyttäneet oppositiopuolue Tiszan johtavan suosioluvuissa selvästi Orbánin Fidesziä. Koska Fidesz on edellisen kuudentoista vuoden aikana muokannut vaalijärjestelmästä itseään suosivan, täytyy Tiszan todennäköisesti saada useamman prosenttiyksikön voitto saavuttaakseen enemmistö parlamenttipaikoissa.

Jos Tisza voittaa, mutta ei saa perustuslain muuttamiseen vaadittua kahden kolmasosan enemmistöä, voi ongelmaksi muodostua Fideszin rakentama järjestelmän miinakenttä.

Ylitettäviä esteitä on ollut useita jo vaalikampanjan aikana. Fidesz hallitsee 80-prosenttisesti mediakenttää ja tekee parhaansa loatakseen haastajat.

Puoluetta on syytetty myös muun muassa valtion varojen käyttämisestä vaalikampanjansa avittamiseen ja jopa äänten ostamisesta.

Orbán on saanut tukea liittolaisiltaan niin Kremlissä kuin Valkoisessa talossa.