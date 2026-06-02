Ukrainalla on jo kuukausien ajan mennyt rintamalla Venäjää paremmin, arvioi analyytikko Pasi Paroinen.
Droonisota on siirtynyt uudelle tasolle. Todellinen rintama on käytännössä pysähtynyt, mutta ukrainalaisten iskut syvälle Venäjän alueelle ovat muuttuneet säännöllisiksi ja entistä pahemmiksi, kirjoittaa oppositiomedia Meduza.
Sotaa seuraavan Black Bird Group -ryhmän analyytikko Pasi Paroinen on samoilla linjoilla.
– Kyllä yleisesti ottaen Ukrainalla on viime kuukausina mennyt rintamalla Venäjää paremmin. Sanoisin, että helmikuusta saakka Ukraina on ollut niskan päällä ja venäläisten eteneminen on ollut hyvin hidasta, Paroinen sanoo.
Ukraina on analyytikon mukaan tehnyt rajallisempia, tarkkaan mietittyjä vastahyökkäyksiä eri puolille sotatannerta, mikä on tuottanut hyvin tulosta.
– Se vie venäläisiltä kyvyn saavuttaa mitään merkityksellistä. Jos venäläiset meinaavat tehdä läpimurron, Ukraina keskittää sinne sen verran joukkoja, että hyökkäys tyrehtyy.
Ukraina iskee Venäjälle yhä useammin ja yhä kovemmin. Kuvassa ukrainalaissotilaita.
Venäläiset kommentaattorit "itkevät" – sodan julistetaan olevan jopa käännekohdassa
"Ihmishengellä ei ole mitään arvoa"
Meduza on haastatellut rintamalla parhaillaan taistelevia tai hiljattain taistelleita venäläissotilaita, jotka kertovat pelkillä etunimillään, minkälaista "lihamyllyn" keskellä on.
Aleksei, 59, värväytyi rintamalle, koska hänen poikansa oli saanut kutsun armeijaan ja lain mukaan, jos yksi perheenjäsen on jo rintamalla, toista ei enää lähetetä sinne. Hän halusi pelastaa poikansa hengen, mutta lopulta ei kestänyt enää, vaan karkasi rintamalta tämän vuoden helmikuussa. Hän uskoo paenneensa varmaa kuolemaa.
– Miehistön menetykset ovat kauhistuttavia. Johto on sanonut ihan suoraan, että me sopimussotilaat kuolemme kaikki, sanoo Aleksei.
Aleksei kertoo konkreettisen esimerkin, jossa taistelutehtävää lähti suorittamaan 80 sopimussotilasta, joista kaksi palasi hengissä takaisin.
– On onni, jos selviää tehtävästä haavoittuneena. Venäjän armeijassa ihmishengellä ei ole mitään arvoa.
Paroinen vahvistaa, että venäläissotilaita usein lähetetään rynnäkköjoukkoihin lähes varmaan kuolemaan.
– Rynnäkköjoukkoihin lähettämistä on käytetty henkilökohtaisena koston välineenä, rangaistuksena ja jatkuvana uhkana. Selviytymistodennäköisyydet rynnäkköjoukoissa ovat äärimmäisen huonot, Paroinen kommentoi.
Drooneja omalla rahalla
Monilla Meduzan haastattelemilla sotilailla oli tunne siitä, että Venäjä jää jälkeen droonisodankäynnissä.
Drooneja rintamalla ohjaava Jevgenija, 41, on harvoja sodassa taistelevia naisia. Hänen mukaansa sotilaat joutuvat usein ostamaan drooneja omalla rahalla.
– Syynä on yksinkertaisesti se, että Venäjän puolustusministeriölle esitettyjä hankintapyyntöjä ei täytetä kokonaan tai ne täytetään vain etuoikeutetuille yksiköille, Jevgenija valittaa.
Suurin osa armeijasta, jota ei ole vielä integroitu yleiseen miehittämättömien joukkojen järjestelmään, joutuu Jevgenijan mukaan ratkaisemaan ongelmat paikan päällä ja usein omilla rahoillaan.
Drooneja ei saa myöskään menettää, ja sotilaat ovat niistä korvausvastuussa.
– Se, että menetettyjä drooneja joutuu ostamaan omasta pussista, on hyvin ongelmallista. Rangaistus menetetystä droonista voi myös olla se, että sotilas joutuu rynnäkköjoukkoihin, Paroinen sanoo.
Mitä enemmän droonisodankäynti korostuu, sitä enemmän korostuu myös ukrainaisten oma logistiikkaketju, jonka he ovat kehittäneet juuri droonisodankäynnin ympärille, Paroinen sanoo.
Ukrainalaisilla on Paroisen mukaan tehokas logistinen järjestelmä, droonien rakentajia ja droonimalleja on todella paljon.
– Se on itsessään jo aikamoinen ihme, että Ukraina on saanut kehitettyä niin tehokkaan järjestelmän siihen, että saadaan näitä droonituottajia rintamalle riittävissä määrin, Paroinen sanoo.
Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä etenkin droonisodankäynnissä.STELLA Pictures / ddp
Meduzan tekemissä haastatteluissakin näkyy monen venäläissotilaan huomio siitä, että drooneja on vaikea operoida, kun Starlink-yhteys on katkaistu venäläisiltä.
Starlink-satelliittiyhteydet ovat olleet merkittävä osa Ukrainan sodankäyntiä ja puolustuskykyä.
Venäjä oli luvattomasti käyttänyt Starlink-yhteyksiä Ukrainan miehitetyillä alueilla sotatoimiensa tukena. Helmikuussa 2026 SpaceX yhteistyössä Ukrainan kanssa teki ohjelmistopäivityksiä ja esti Starlinkin luvattoman käytön rintamalinjoilla.
– Starlink-yhteyden katkaiseminen venäläisiltä vaikuttaa etenkin droonisodankäyntiin ja voisi hyvinkin selittää sen, minkä takia Venäjän vauhti hyytyy, Paroinen sanoo.
Ukrainan puolelle Venäjän asevoimista loikannut Miroslav Simonov, 24, esiintyy Meduzan jutussa muista haastateltavista poiketen koko nimellään.
Nuori mies päätti antautua ukrainalaisille sen jälkeen, kun joutui todistamaan venäläisten sotilaiden tekemän ukrainalaisten siviilien joukkoteurastuksen.
– Ymmärsin, etten aio taistella paholaisen puolella. Minulle siirtyminen ukrainalaisten puolelle oli ainoa tapa säilyttää ihmisarvoni.
Simonovin mielestä on selvää, että Ukrainan asevoimilla on täydellinen ylivoima ilmatilassa.
– Eikä kyse ole pelkästään Starlinkistä, vaikka vakaa yhteys ratkaiseekin paljon. Kyse on älykkyydestä ja ihmisten kohtelusta. Ukrainan asevoimissa droonioperaattori on arvokas, kuten muutkin sotilaat, Simonov sanoo.
– Armeija, jossa ihmishenki on arvokas, on aina askeleen edellä niitä, jotka taistelevat kuin robotit, hän jatkaa.
0:40Ukraina paljasti toukokuussa uuden aseen: Video näyttää rakettien sylkijän.