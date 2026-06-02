Yksi kotimaan ikimerkki maksaa tästä päivästä lähtien kolme euroa.
Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun Postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan.
Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee kolmeen euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon.
Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.