Rivitalo kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Närpiössä.
Kuuden huoneiston rivitalorakennus syttyi tuleen Närpiössä Vaasantiellä tiistaiyönä.
Hälytys palosta tuli puolenyön jälkeen.
Osa asukkaista hakeutui itse ulos, osan pelastuslaitos avusti. Henkilövahingoilta säästyttiin.
Päivystävä palomestari Teemu Jumpponen kertoo MTV Uutisille, että yksi asunto tuhoutui tulipalossa täysin ja toinen kärsi mittavia vahinkoja.
Lisäksi rakennuksen yläpohja päästä kattoon jouduttiin purkamaan suurelta osin, jotta palopesäkkeisiin päästiin kiinni.
– Asukkaat eivät pääse palaamaan koteihinsa ainakaan toistaiseksi. Tänään selvitellään, millaiset edellytykset siellä on asumiselle, Jumpponen kertoo MTV:lle.
Sammutustyöt paikalla loppuivat aamuneljän aikoihin.
Palon syttymissyystä ei ole tietoa.