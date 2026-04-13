Onni ja riemu valtasivat Budapestin kadut.
Unkarin parlamenttivaalit päättyivät myöhään sunnuntai-illalla Fidesz-puolueen ja sitä johtaneen Viktor Orbánin vaalitappioon. Samalla Orbánin 16 vuoden pääministerikausi tulee päätökseensä.
Valtaan astuu nyt Tisza-puolueen puheenjohtaja Peter Magyar.
Tältä juhlinta Budapestissä näytti.
Tisza on saamassa jopa 138 paikkaa Unkarin 199-paikkaisesta parlamentista. Muuttaakseen maan perustuslakia Unkarin parlamentissa tarvitaan kahden kolmasosan enemmistön eli ainakin 133 paikkaa.
Lue lisää: Orbánille rökäletappio – "Venäjän kanssa veljeily riittänyt"
MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen seurasi parlamenttivaaleja Unkarissa ensin Tisza-puolueen vaalivalvojaisissa ja vaalivoiton ratkettua kansanjuhlissa pääkaupunki Budapestissa.
Jo alkuillasta sunnuntaina tuhannet Tiszan kannattajat kokoontuivat Tonavan rannalle, mutta väki moninkertaistui, kun voitto alkoi näyttää ylivoimaiselta, Puumalainen raportoi.