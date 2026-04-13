Budapestin kadut täyttyivät voittajista: "Olen rukoillut tätä 16 vuoden ajan"

1:28 Katso MTV:n reportaasi Budapestista: Näin kansa juhli Orbánin valtakauden päättymistä.

Julkaistu 32 minuuttia sitten

Onni ja riemu valtasivat Budapestin kadut. Unkarin parlamenttivaalit päättyivät myöhään sunnuntai-illalla Fidesz-puolueen ja sitä johtaneen Viktor Orbánin vaalitappioon. Samalla Orbánin 16 vuoden pääministerikausi tulee päätökseensä. Valtaan astuu nyt Tisza-puolueen puheenjohtaja Peter Magyar. Tältä juhlinta Budapestissä näytti.AFP / Lehtikuva Tisza on saamassa jopa 138 paikkaa Unkarin 199-paikkaisesta parlamentista. Muuttaakseen maan perustuslakia Unkarin parlamentissa tarvitaan kahden kolmasosan enemmistön eli ainakin 133 paikkaa. Lue lisää: Orbánille rökäletappio – "Venäjän kanssa veljeily riittänyt" MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen seurasi parlamenttivaaleja Unkarissa ensin Tisza-puolueen vaalivalvojaisissa ja vaalivoiton ratkettua kansanjuhlissa pääkaupunki Budapestissa. Jo alkuillasta sunnuntaina tuhannet Tiszan kannattajat kokoontuivat Tonavan rannalle, mutta väki moninkertaistui, kun voitto alkoi näyttää ylivoimaiselta, Puumalainen raportoi.

Tuhannet ja tuhannet ihmiset kokoontuivat yhteen Budapestissä.MTV / JANNE PUUMALAINEN

Kaduille tulleet riemuitsivat voittoa.

– En uskonut, että tämä tapahtuisi koskaan. Olen rukoillut tätä kuudentoista vuoden ajan. Olen tosi onnellinen, kertoi Szilvia.

Puumalaisen haastattelussa vaalivoitosta onnessaan oleva Szilvia.MTV / JANNE PUUMALAINEN

Puumalaisen mukaan kaduille tulleet budapestilaiset olivat silminnähden onnellisia. Ilmassa oli laulua, onnenkyyneleitä sekä halauksia.

– Tämä on luultavasti elämäni paras päivä. Ainakin siihen asti, että joskus tulevaisuudessa minulle syntyy lapsi, sanoi Marton Szakacsi.

Vaalivoitto on jopa lapsen saamiseen verrattava asia, kuvasi Marton.MTV / JANNE PUUMALAINEN

Unkarin tulevaisuus tulee muuttumaan, ainakin David uskoo niin.

– Tyttäreni tulee kasvamaan hyvin erilaisessa Unkarissa, jossa hän voi olla vapaa. Media ei voi kontrolloida häntä, eikä hallitus voi kontrolloida häntä. Tämä on todella tärkeä asia.

David perheineen juhlimassa Tiszan voittoa.MTV / JANNE PUUMALAINEN

Peter Magyar on luvannut kitkeä räikeäksikin kuvaillun korruption Unkarista sekä palauttaa maahan oikeusvaltion periaatteen.

Mitä Tiszan voitto tarkoittaa Euroopalle? Siitä kertovat europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen alla.

10:35 Katso haastattelu tästä.

