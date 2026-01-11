MTV Uutisten toimitus päätti testata viraaliksi noussutta jäätelönteko-ohjetta.
Kerroimme lauantaina turkulaisesta Milana Abdulgamidovasta, joka onnistui tekemään jäätelöä pyörittelemällä kattilaa lumihangessa -15 asteen pakkasessa. Alkuperäisellä videolla on jo 6,5 miljoonaa näyttökertaa Tiktokissa.
MTV Uutisten toimitus päätti testata samaa reseptiä. Olosuhteet olivat hieman erilaiset Abdulgamidovaan tilanteeseen nähden, sillä Helsingissä oli sunnuntai-iltapäivällä vain noin kuusi pakkasastetta.
Itsetehty jäätelö valmistuu yksinkertaisista raaka-aineista; täysmaidosta, vispikermasta ja sokerista. Lopuksi jäätelön voi maustaa omien mieltymysten mukaan. Kattila laitetaan lumeen, johon on ensin siroteltu suolaa ja sekoitetaan noin 10-15 minuutin ajan.