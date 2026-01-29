GB Glacen vaniljajäätelö sai Ruotsissa kyseenalaisen palkinnon.

Jäätelövalmistaja GB Glacen vanhanajan vaniljajäätelö on valittu vuoden 2025 ruokahuijaukseksi Ruotsissa. Kyseenalainen palkinto myönnetään vuosittain ruotsalaisen kuluttajayhdistys Äkta Varan toimesta, ja voittajan äänestävät tavalliset kuluttajat.

Äkta Varan mukaan kyseinen jäätelö sai hieman yli kolmanneksen kaikista 17 624 äänestä.

Kahden pakkauskoon kikkailu

GB Glacen vanhanajan vanilja -jäätelöä myydään samananimisen klassisen jäätelön suurpakkausversiona, mutta sen sisältö onkin täysin erilainen. Nimen perusteella kuluttaja voisi olettaa, että kyseessä on sama jäätelö kahdessa eri pakkauskoossa.

– Monet ihmiset pitävät tätä valmistajan taholta erittäin harkittuna. He ratsastavat vakiintuneella nimellä, joka edustaa korkeampaa laatua, vaikka sisältö onkin jotain aivan muuta. Sisällön pitäisi tietenkin olla sama, jos niitä myydään kahdessa eri koossa, sanoo Äkta varan toimitusjohtaja ja perustajajäsen Björn Bernhardson yhdistyksen tiedotteessa.

Brändin alkuperäinen vanhanajan vaniljajäätelö sisältää esimerkiksi kotitekoisestakin jäätelöstä tuttua kermaa ja kananmunankeltuaista, eikä siinä ole lainkaan lisäaineita.

Luonnolliset ainesosat korvattu teollisilla

Suuremmassa pakkauksessa yritys on kuitenkin poikennut klassisesta reseptistä useilla tavoilla. Perinteinen munankeltuainen on poistettu, ja tilalle on lisätty stabilointiaineina guarkumijauhe (E412) ja johanneksenleipäpuujauhe (E410), emulgointiaineena kasvirasvahappojen mono- ja diglyseridejä (E471) sekä teollisia ainesosia, kuten glukoosi-fruktoosisiirappia.

– Sisältö poikkeaa olennaisesti alkuperäisestä. Äänestystulos osoittaa, että tämä oli ilmeisesti kuluttajille vaikea sulattaa. Me Äkta Varassa olemme myös maistaneet molempia tuotteita ja todenneet, että sekä koostumuksessa että maussa on eroa, Bernhardson sanoo.

Ruotsissa Mainonnan eettinen neuvosto päätti myös jo joulukuussa langettaa kyseisen jäätelön mainonnalle huomautuksen, koska sitä pidettiin harhaanjohtavana.

GB Glace: "Tarkoituksena ei ollut koskaan johtaa ketään harhaan"

GB Glace on kommentoinut ruotsalaismedioille olevansa vilpittömästi pahoillaan siitä, että heidän viestintänsä on saattanut vaikuttaa epäselvältä.

– Tarkoituksena ei ollut koskaan johtaa ketään harhaan. Reseptit eroavat toisistaan, koska pakkauksia käytetään eri tavalla: suurempaa pakkausta otetaan pakastimesta useammin, mikä asettaa korkeammat vaatimukset stabiiliudelle ja koostumukselle.

– Siksi suuremmalla pakkauksella on erilainen sisältö kuin pienemmällä, jossa kananmunankeltuainen toimii emulgointiaineena. Olemme päivittäneet pakkauksia selkeämmillä tiedoilla, ja uudet pakkaukset korvaavat vähitellen aiemmat, yrityksen viestinnästä kommentoidaan muun muassa TV4:lle.

