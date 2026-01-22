Daim- ja Oreo-jäätelöt ovat siirtyneet uudelle omistajalle.
Suomessa myytäviä irtojäätelöaltaan Daim- ja Oreo-jäätelöitä valmistaa jatkossa Froneri Finland Oy. Jäätelöt ovat siirtyneet yrityksen Pingviini-jäätelötuotemerkin alle.
Jäätelöitä valmisti aiemmin Unilever.
Omistajanvaihdoksen myötä myös jäätelöiden resepti on muuttunut. Esimerkiksi Oreo-irtojäätelö oli aiemmin vaniljajäätelön väristä, ja jäätelön joukossa oli keksipaloja. Nyt jäätelö on selvästi "keksisemmän" väristä.
Daim- ja Oreo- irtojäätelöä on jo maistatuksessa ravintola-alan ammattilaisille tarkoitetuilla FFCR Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.MTV
Näin kävi Daim-tuutille
Froneri Finlandin kauden 2026 jäätelöesitteestä paljastuu myös, että Daim-tuutti on siirtynyt Unileverilta Fronerin valmistukseen. Näin ollen myös tuutin resepti on muuttunut.
Myyntiin on esitteen perusteella tulossa myös Oreo-keksijäätelö.
