Joko testasit kahden ainesosan "pikajuuston"? Jennin älynväläyksestä hitti

0:50imgKatso videolta, miten helposti kahden ainesosan "pikajuusto" eli vuusto valmistuu.
Julkaistu 18.08.2025 18:45

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Oletko jo testannut somessa trendanneen "pikajuuston" eli vuuston?

Sosiaalisen median kasvis- ja vegaaniruokaryhmissä innostuttiin keväällä 2024 kasvipohjaisesta "juustosta". Vegaanista "juustoa" eli vuustoa pystyy valmistamaan kotona todella helposti vain muutamasta ainesosasta.

Yksinkertaisimmassa ohjeessa raaka-aineita on tasan kaksi: ruokakerman kaltainen juustonmakuinen kauraruoka sekä maustehyllyistä löytyvä agar agar -hyytelöimisjauhe. 

Vuusto oli Jennin älynväläys

Ohjeen jakoi vegaaniruokaryhmässä alun perin Jenni Hildén, joka ideoi kaurapohjaisen vuuston kotikeittiössään. 

– Ihmettelen, miten kukaan muu ei ollut keksinyt sitä jo. Halusin tehdä vegaanista juustoa, jossa ei ole käytetty kovaa kookosrasvaa ja niin paljoa suolaa, Jenni kertoi MTV Uutisille keväällä 2024.

Vuustoa voi myös tuunata erilaisin maustein ja lisätä joukkoon esimerkiksi hieman suolaa. Jenni itse oon tuunannut ohjetta korvaamalla osan kauraruoasta kaurajuomalla ja lisäämällä joukkoon soijalesitiiniä. 

– Sitä voi varioida loputtomasti. Voi tehdä vaikka chilin makuista valkosipulivuustoa. 

Katso jutun yllä olevalta videolta, miten vuusto valmistuu!

