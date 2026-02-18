Näin teet erityisen hyvää lohikeittoa Lauri Kaivoluodon ohjeella.
Kerroimme helmikuussa 2025 MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kokki ja ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluodon kehittämästä ja hitiksi nousseesta vantaalaisesta laskiaispullasta.
Ravintola Backasta Vantaalla pyörittävä Kaivoluoto tunnetaan useista someilmiöiksi nousseista hittiresepteistään.
Muutama vuosi sitten somekokki muun muassa leipoi rommi-rusinalaskiaispullia sekä maksamakkarajoulutorttuja. Helmikuussa 2025 Kaivoluoto sen sijaan yhdisti hämmentävällä tavalla Snickers-suklaapatukan ja suolakurkut.
Kuninkaallinen ja helppo lohikeitto
Yksi kokin hittiohjeista on myös lohikeitto, jota Kaivoluoto on päässyt tarjoilemaan itse Ruotsin kuninkaalle.