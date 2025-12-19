Riisipuuroon lisättävälle voille kannattaa tehdä yksi kekseliäs temppu.
Kuten aiemmin kerroimme, erilaiset puurobaarit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan Suomessa.
Puurohurmiota on nähty muun muassa Helsingin perinteisillä Tuomaan markkinoilla. Vuonna 2023 N4ku-ravintolan perinteistä poikkeavaa riisipuuroa myytiin markkinoiden aikana peräti yli 15 000 annosta.
N4ku-ravintoloitsija Valtteri Sinkkonen paljasti joulukuussa Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä täydellisen riisipuuron salaisuuden.
– Aika moni varmaan keittää kotona riisipuuron kattilassa, ja tulee keittämään.
– Mutta se, että miten saat riisipuurosta sellaisen samettisen, tasalaatuisen ja älyttömän hyvän, niin se tehdään uunissa pitkällä haudutuksella.
Ruskistettua voita puuroon: "Älyttömän hyvä!"
Ravintolan oman hittipuuron salaisuus piilee uunissa hauduttamisen lisäksi myös makua antavassa raaka-aineessa: ruskistetussa voissa.
– Ruskistettu voihan on siis pelkkää voita, jota on kypsennetty niin, että heraproteiini ruskistuu. Siinä on paljon suolaisia ja pähkinäisiä makuja – älyttömän hyvä ruoanlaittoon! Sinkkonen kertoi.