Ruokavaikuttaja Ella Wehkalampi jakaa herkkupuuronsa ohjeen.
Vuoden ruokavaikuttajaksi 2025 valittu Ella Wehkalampi tunnetaan somessa ravintola-arvioistaan ja -esittelyistään. Kun Wehkalampi aloitti muutama vuosi sitten arvioiden tekemisen, niistä tuli nopeasti valtavan suosittuja.
Videoiden suosion ovat huomanneet myös ravintolat ja ravintoloitsijat, jotka yrittävät kilpaa saada Wehkalampea asiakkaakseen kutsumalla tämän syömään.
Wehkalampi kertoi viikonloppuna Huomenta Suomessa, millaista ravintolaesittelyiden tekeminen oikein on, ja mitä muuta hänen vaikuttajatyönsä pitää sisällään. Lisäksi ruokavaikuttaja jakoi lähetyksessä helpon ja ravitsevan herkkupuuronsa ohjeen.
– Mun ultimaattinen herkkupuuro kaikille teille, jotka rakastatte kaurapuuroa, Wehkalampi kirjoitti puurostaan aiemmin Tiktokissa.
Ruokavaikuttajan herkkupuuro
Wehkalampi tekee puurostaan ravitsempaa laittamalla sen joukkoon kananmunan valkuaista.
– Puuro on tosi hyvä ruoka ja äärimmäisen helppo.
Puuron päälle ruokavaikuttaja suosittelee airfryerissa paahdettua banaania. Hän demonstroi lähetyksessä, miten helposti hedelmäherkun saa valmistettua airfryerissa.
Lopuksi puuro vielä viimeistellään kanelilla, raejuustolla ja maapähkinävoilla.