Makuraati testasi somessa trendaavat jäätelöherkut.
Huomenta Suomessa maisteltiin perjantaina sosiaalisen median trendiherkkuja. Ruokatoimittaja Petra Tuominen maistatti juontaja Ivan Puopololle ja aamun uutisankkuri Janne Ahjopalolle muun muassa somessa trendanneita jäätelöitä.
Vaniljajäätelöä punaviinillä ja hämmentävää juustonaksujäätelöä
Ensimmäisenä testattiin Tiktok-ilmiöksi noussutta vaniljajäätelöä punaviinillä. Tässä somevillityksessä tavallisen vaniljajäätelön joukkoon kaadetaan lasiin kastikkeeksi punaviiniä. Yhdistelmä yllätti makuraadin positiivisesti.
– Jatkoon!
Seuraava jäätelöherkku jakoi kuitenkin makuraadin mielipiteet vahvasti. Testissä oli nimittäin syksyllä jäätelöaltaisiin ilmestynyttä, erittäin hämmentävää juustonaksujäätelöä. Juustonaksukermajäätelössä on juustonaksujen lisäksi myös kinuskikastiketta.
Juustonaksujäätelö oli liikaa ainakin juontaja Ivan Puopololle.