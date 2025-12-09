Joulun tunnelmaan pääset herkuttelemalla itse tehdyllä piparijäätelöllä.
Jos piparkakut eivät sellaisenaan katoa parempiin suihin, kannattaa ne hyödyntää muissa joulun herkuissa. Piparkakut voit näppärästi hyödyntää esimerkiksi itse tehtyyn piparijäätelöön.
Makeiden jälkiruokien ystäville soveltuvaan helppoon herkkuun et tarvitse kuin neljä ainesosaa. Katso yllä olevalta videolta, kuinka jouluinen jäätelö valmistuu!
Katso resepti: Itse tehty piparijäätelö
