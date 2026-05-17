Kommentti: Jos Euroviisut halutaan pelastaa, näin yleisöäänestys pitäisi toteuttaa

9:47 KOMMENTTI Näin asiantuntijat ruotivat Euroviisujen finaalin annin – vedonlyöntilistoilla sai heittää jälleen häränpyllyä, kun yleisön sekä tuomarit hurmasi Bulgarian huikea lavashow.

Julkaistu 17.05.2026 11:36

Euroviisut on aivan liian hieno tapahtuma uhrattavaksi masinoinnille ja äänestyspuliveivauksille. Sääntöihin tarvitaan täysremontti, vaatii MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies. Muutaman minuutin ajan Euroviisujen tulevaisuus oli aidosti vaakalaudalla sunnuntain vastaisena yönä. Israel sai odotetusti muhkean yleisöäänipotin finaalissa ja pääsi loppuhuipennukseen mittelemään raatiäänet voittaneen Bulgarian kanssa koko kilpailun voitosta. Kun Bulgarian pistemittari kohosi lopulta selvästi yli Israelin, on vaikea sanoa, ketkä huojentuivat enemmän, viisukansa vai Euroopan yleisradiounioni EBU sekä Euroviisujen johtaja Martin Green. Israelin osallistuminen viisuihin on saanut kovaa kritiikkiä Gazan sodan aikana. Israelin, siis anteeksi, Israelin yleisradioyhtiö KAN:n osallistuminen Euroviisuihin on kaapannut jo muutaman vuoden ajan viisujen pääpuheenaiheen aseman. Vuosi vuodelta se on nakertanut kilpailun uskottavuutta ja myös viihdyttävyyttä. Israel sijoittui myös viime vuoden Euroviisuissa toiseksi saamalla eniten yleisöääniä. Tuolloin Israel sai ammattiraadeilta vain 60 pistettä, mutta yleisöltä pisteitä tuli 297, vaikka kappale oli vähiten kuunnelluimpien ja katsotuimpien joukossa. Myös tuolloin maalla oli taustallaan hallituksen massiivinen kampanja, jolla kalasteltiin ääniä aggressiivisesti somessa. Noam Bettanin Michelle ei ollut suinkaan huono balladi, mutta niin mitäänsanomaton, ettei sillä olisi pitänyt olla asiaa yleisöäänten kärkikolmikoon. Kappale kun ei saanut minkäänlaista hurmosta aikaan erittäin innokkaiden Israel-aktiivien ulkopuolella.

Viisi maata – Espanja, Alankomaat, Slovenia, Islanti sekä seitsenkertainen viisuvoittaja Irlanti – boikotoi viisuja tänä vuonna Israelin läsnäolon takia.

Niin moni osallistuva maakin on suhtautunut Israelin mukanaoloon sen verran nihkeästi, että jos Israel olisi voittanut, ensi vuonna olisi nähty kaikkien aikojen boikotti ja tynkäviisut – jonne muuten Venäjääkin jo haikaillaan osallistumaan.

Voi hyvin sanoa, että Bulgarian voitto pelasti Euroviisut.

Miksi voittajaa voi äänestää 10 kertaa?

Viime vuonna jokainen sai äänestää voittajasuosikkiaan 20 kertaa, nyt lukemaa oli masinoinnin kitkemiseksi vähennetty kymmeneen.

Lisäksi Israel sai virallisen varoituksen, kun artisti ja Israelin yleisradioyhtiö KAN mainostivat, miten voit antaa kaikki 10 ääntäsi juuri Israelille.

Viisujen hengessä kun ääniä olisi tarkoitus jakaa tasaisesti omille suosikeille.

Tarkkaa dataa äänestyskäyttäytymisestä Wienin viisuissa ei tätä kirjoittaessa ole vielä julkaistu, mutta voidaan pitää varmana, että Israel sai jälleen yleisöääniä ympäri Eurooppaa ihmisiltä, jotka eivät missään tapauksessa edes halua katsoa koko "wokea" viisulähetystä.

Tällainen toiminta on tehty aivan liian helpoksi, ja siksi EBU:n pitäisi vielä viilata sääntökirjaansa.

Ehdotukseni ei välttämättä juurikaan edes laihduttaisi EBU:n kassaa.

Jokainen saisi edelleen antaa 10 ääntä, mutta pisteet tulisi antaa kuin Euroviisuissa: Vain yhtä voi äänestää voittajaksi ja antaa sille 12 pistettä. Kakkossuosikki saisi 10, kolmonen 8, nelonen 7 ja niin edespäin.

Tämä toisi paremmin esiin viisuja tuntevien fanien äänen, koska moni meistä nytkin antaa kotonaan pisteitä kappaleille vastaavalla tavalla.

Ammattilaisraatien äänissä Wienissä korostui jälleen kerran klassinen asetelma: Raadit vaikuttivat enemmän maantiedon kuin musiikin asiantuntijoilta.

Naapurit syytivät 12 pistettä toisilleen, ja toki Suomikin tästä hyötyi, kun Ruotsi ja Viro palkitsivat Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheittimen 12 pisteellä.

Mutta mikä olisi oikea taho valitsemaan maihin raadit, joissa aidosti vain esitys ratkaisee? Tarvitaan ammattilaisraati ammattilaisille.

Yksi hyvä uudistus ammattilaisraateihin jo tehtiin – pakollinen 18–25-vuotiaiden edustus, joka varmasti nosti juuri Bulgarian osakkeita.

Bulgaria ja Romania hurmasivat yleisön lopulta niin, että saivat jopa Israelia enemmän yleisöääniä.

Bulgarian ero kakkoseksi tulleeseen Israeliin oli lopulta viisuhistorian suurin, 173 pistettä. Se kertoo mielestäni eniten suoran lähetyksen ja lavashown voimasta, joka jyrää kaikki ennakkokaavailut.

Vedonlyöjien suosikkien Suomen ja Australian ei silti ole syytä hävetä.

Tämä ei ollut fiasko. Pete ja Linda vetivät täydellisen shown, mutta se oli kenties liiankin täydelliseksi hiottu.

Rettelöinti, bangaranga jäi puuttumaan. Se nosti nyt uuden sukupolven edustajan voittoon.

Katso Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen fiilikset viisufinaalin jälkeen!

Jukka Auramies MTV Uutiset Jukka Auramies työskentelee MTV Uutisissa digitaalisten alustojen uutispäällikkönä sekä toimittajana. Voit olla Auramieheen yhteydessä, jos sinulla on tarjota MTV Uutisille juttuvinkki, video tai jos sinulla on palautetta verkkojutuistamme tai videoistamme.

