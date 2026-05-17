Euroviisut on aivan liian hieno tapahtuma uhrattavaksi masinoinnille ja äänestyspuliveivauksille. Sääntöihin tarvitaan täysremontti, vaatii MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies.
Muutaman minuutin ajan Euroviisujen tulevaisuus oli aidosti vaakalaudalla sunnuntain vastaisena yönä.
Israel sai odotetusti muhkean yleisöäänipotin finaalissa ja pääsi loppuhuipennukseen mittelemään raatiäänet voittaneen Bulgarian kanssa koko kilpailun voitosta.
Kun Bulgarian pistemittari kohosi lopulta selvästi yli Israelin, on vaikea sanoa, ketkä huojentuivat enemmän, viisukansa vai Euroopan yleisradiounioni EBU sekä Euroviisujen johtaja Martin Green.
Israelin osallistuminen viisuihin on saanut kovaa kritiikkiä Gazan sodan aikana.
Israelin, siis anteeksi, Israelin yleisradioyhtiö KAN:n osallistuminen Euroviisuihin on kaapannut jo muutaman vuoden ajan viisujen pääpuheenaiheen aseman.
Vuosi vuodelta se on nakertanut kilpailun uskottavuutta ja myös viihdyttävyyttä.
Israel sijoittui myös viime vuoden Euroviisuissa toiseksi saamalla eniten yleisöääniä. Tuolloin Israel sai ammattiraadeilta vain 60 pistettä, mutta yleisöltä pisteitä tuli 297, vaikka kappale oli vähiten kuunnelluimpien ja katsotuimpien joukossa.
Myös tuolloin maalla oli taustallaan hallituksen massiivinen kampanja, jolla kalasteltiin ääniä aggressiivisesti somessa.
Noam Bettanin Michelle ei ollut suinkaan huono balladi, mutta niin mitäänsanomaton, ettei sillä olisi pitänyt olla asiaa yleisöäänten kärkikolmikoon. Kappale kun ei saanut minkäänlaista hurmosta aikaan erittäin innokkaiden Israel-aktiivien ulkopuolella.