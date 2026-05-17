Euroviisut saivat lähes joka toisen suomalaisen ruutujen äärelle.

Euroviisujen lauantain finaali tavoitti 2,6 miljoonaa suomalaista ruutujen äärelle, Finnpanel kertoo. Ylen viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Verkossa finaali sai jopa 1,4 miljoonaa kertaa.

Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat Liekinheitin-kappaleella kuudenneksi.

– Lindan ja Peten show oli upea, ja tiimimme teki valtavasti töitä sen eteen. On ilo huomata, miten moni suomalainen on jännittänyt Liekinheittimen menestystä kotisohvilla ja kisakatsomoissa. Olemme olleet jälleen yhteisen kulttuurielämyksen äärellä, sanoo Ylen tiedotteessa Kulttuuri ja asia -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.

Jo tiistain semifinaali,. johon Suomi osallistui, tavoitti 1,8 miljoonaa katsojaa, keskikatsojamäärän ollessa 928 000.

Euroviisut voitti Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Piste-ero kisan kakkoseen Israeliin oli viisuhistorian suurin, 173 pistettä.

