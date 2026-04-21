



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

MTV:n seuranta, SM-liigan kolmannet välierät | MTV Uutiset

Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko MTV seurasi: Välieräsarjat tiivistyivät – Tapparan voittomaali sai sinetin videotarkastuksessa 3:30 Tapparan voittomaalia syynättiin: Kasper Simontaival ohjasi lopulta sääntöjen puitteissa Julkaistu 21.04.2026 18:02 (Päivitetty 21.04.2026 20:59 ) Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään välierien kolmannet kohtaamiset. MTV Urheilu seurasi illan tapahtumia tässä artikkelissa. Lopputulokset: KooKoo-SaiPa 2–4 (otteluvoitot 2–1) Tappara-Ilves 3–2 (otteluvoitot 1–2) Klo 20.55: Jens Lööken kahden minuutin rangaistus tukahduttaa Ilveksen kirin ja Tappara ottaa ensimmäisen voittonsa välieräsarjassa kaventaen sen tilanteeseen 1–2. Kouvolassa SaiPa pitää johtonsa, voittaa 4–2 ja kaventaa sarjan niin ikään tilanteeseen 1–2. Ilves ja Tappara kohtaavat neljännen kerran torstaina, SaiPa ja Kookoo perjantaina. Klo 20.53: KooKoo tulee kahden maalin päähän Otto Paajasen osumalla, mutta pelikellossa on jäljellä enää reilu minuutti. Kiri taisi käynnistyä liian myöhään, mutta hullumpaakin on nähty. 1:18 Otto Paajanen toi KooKoolle toivoa – liian myöhään Klo 20.45: Ilves ottaa loppuhetkillä kalliin joukkuerangaistuksen, joka saattaa maksaa tänään voiton. Kasper Simontaival ohjaa ylivoimalla Tapparalle 3–2-maalin, jota tarkastettiin videolta korkean mailan varalta. Maali kuitenkin hyväksyttiin ja Tapparan voitto on nyt noin neljän ja puolen minuutin päässä.

Klo 20.39: Päätöserissä ei ole toistaiseksi maaleja nähty ja jäähyjäkin vain yksi. Tampereen yleisömäärä tänään 9333. Kouvolan osalta tiedot vielä puuttuvat.

Klo 20.25: Päätöserät ovat käynnissä.

Klo 19.55: Tampereella Ilves tulee tasoihin. Maalintekijänä laidasta läpi purjehtinut Carl Klingberg, joka uittaa tasoituksen Christian Heljangon jalkojen välistä.

Klo 19.45: Oskari Luoto kaventaa maalin edestä pudotuspelien ensimmäisellä maalillaan. SaiPa-vahti Piiroinen tarjoaa irtopalan, johon Luoto syöksyy nälällä ja siirtää 1–4-kavennuksen.

Klo 19.41: Tampereella toinen erä on saavuttanut puolivälin. Tappara uuvutti äsken Ilveksen neliminuuttisen ylivoiman. Keltavihreät painavat myös tasakentällisin paljon Tapparaa kokonaisvaltaisemmin. Vaikka kirvesrinnat ovat johtoasemassa, ei pelin kuvassa ole merkittävää muutosta aiempiin peleihin. Ollaan melkein tilanteessa, jossa Tappara metsästää selkeänä altavastaajana "pelicansmaisesti" irtovoittoa tästä illasta, toimittaja Jere Hultin kuvailee Nokia-areenan lehtereiltä.

Klo 19.39: KooKoo vaihtoi toiseen erään maalivahtia, kun Eetu Randelin teki tilaa Juha Jatkolalle.

Klo 19.30: Toiset erät käynnistyvät. SaiPa latoo heti toisen erän alkuun lukemiksi jo 4–0. Asialla Henri Nikkanen. Tampereella Ilves kaventaa, kun Matias Mäntykivi tarjoilee Matic Törökille 1–2-kavennuksen.

Klo 19.10: Molemmat ottelut ovat nyt ensimmäisellä erätauolla. Tampereella ensimmäisen kaksikymppisen keskeisin hetki oli Otto Latvalan ulosajo, jota seuranneella ylivoimalla Joachim Blichfeld ja Benjamin Rautiainen kihauttivat maalin mieheen.

Kouvolassa SaiPa erottui edukseen vahvalla maalineduspelaamisellaan. Se viimeisteli käytännössä kolme osumaa Randelinin silmien alta.

Klo 19.05: Patrik Siikanen vie SaiPan jo 3–0-johtoon Kouvolassa ylivoimalla. Näissä lukemissa mentiin myös erätauolle.

Klo 18.58: SaiPakin osuu toisen kerran, asialla nyt Santeri Airola! Viivasta lähtenyt laukaus löytää perille tuhdin maskin läpi ja näin ottelusarjoissa jahtaajina olevat joukkueet johtavat molemmilla paikkakunilla kahdella maalilla ensimmäisen erän lopulla.

Klo 18.55: Tapparan loistava alku saa jatkoa Latvalan ulosajosta koituneen vitosen aikana. Nyt Benjamin Rautiainenkin osuu – ensimmäistä kertaa näissä pudotuspeleissä. Ja edelleen jatkuu Tapparan ylivoima.

Klo 18.49: Tampereella Tappara viiden minuutin ylivoimalle ja Joachim Blichfeld iskee Tapparan 1–0-johtoon. Ilveksen Otto Latvala huitoi Oiva Keskistä sukukalleuksille, jonka myötä Latvala saateltiin päätyovista ulos. Tapparan ylivoima rankaisi nopeasti ja erikoistilanne sen kuin jatkuu.

Klo 18.44: SaiPa siirtyy Sumulaaksossa 1–0-johtoon. Miikka Salomäki lyö Eetu Randelinin läheltä irtokiekon sisään. Maali on Salomäelle pudotuspelien toinen.

Klo 18.40: Tapparan isännöimä kolmas kotiottelu on vetänyt Nokia Arenalle silmämääräisesti suunnilleen saman verran kuin torstain avausottelu. Median paikoilta otettu kuva on niin sanotusta vieraspäädystä.

Klo 18.30: Ottelut ovat käynnissä molemmilla paikkakunilla.

Klo 18.20: SaiPan Santeri Airola muistutti ottelun alla Mika Saukkosen haastattelussa kaiken olevan yhä auki, vaikka joukkueen alku sarjaan ei ole ollut paras mahdollinen. Päävalmentaja Raimo Helminen on painottanut joukkueelleen tänään erityisesti puolustamisen tiiviyttä.

Klo 18.00: Tervetuloa seurannan pariin! Kun otteluiden alkuun on puolisen tuntia, on hyvä kerrata historiaa ainakin yhden seikan verran. 0–2-tappioasemaan ottelusarjassa jäänyt joukkue on noussut SM-liigan historiassa jatkoon yhteensä viisi kertaa.

Paras seitsemästä sarja on alkanut kahdella voitolla kaikkiaan 73 kertaa. Seitsemäs ottelu on kuitenkin tarvittu 11 kertaa. Historia ei joka tapauksessa tarjoa erityisen vahvaa selkänojaa Tapparan ja SaiPan finaalihaaveille. Annetaan pelien kuitenkin näyttää.