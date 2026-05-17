Salattuihin elämiin saapuu uusia kasvoja, kun Noelin siskon lapset Sandra ja Julius saapuvat sarjaan. Juliuksen rooliin hyppää muun muassa Savela-sarjasta tuttu näyttelijä Joa Dahlman ja Sandran rooliin teatterilavoilla esiintynyt näyttelijä Nelli Kariniemi.
Kariniemi päätyi hakemaan Sandran roolia sarjassa Ollia esittävän näyttelijän Sami Sowen vinkistä. Hän kävi kolmissa koekuvauksissa, joiden jälkeen sai toivotun puhelun.
– Olin ihan shokissa koko päivän sen jälkeen. Se oli ihan hullua, Kariniemi muistelee.
Dahlman oli jo aiemmin koe-esiintynyt toiseen Salkkarit-rooliin, mutta tuolloin roolin nappasi toinen näyttelijä. Juliuksen kohdalla häntä sen sijaan onnisti.
– Tuli puhelu, että kiinnostaisiko lähteä mukaan. Ei tarvinnut kauaa miettiä asiaa, hän sanoo.
Dahlmanilla on entuudestaan kokemusta kameran edessä näyttelemisestä, kun taas Kariniemelle Sandran rooli on hänen uransa ensimmäinen kamerarooli. Kaksikko on esittänyt ruutusisaruksia nyt jo tovin verran, ja yhteistyö on heidän mukaansa toiminut todella hyvin.