Salkkareihin saapuu kaksi uutta kasvoa – tieto roolista sai näyttelijän "ihan shokkiin"

Nelli Kariniemi ja Joa Dahlman näyttelevät Salkkareissa sisaruksia.

Julkaistu 17.05.2026 12:05

Näyttelijät Joa Dahlman ja Nelli Kariniemi hyppäävät Noelin siskon lasten rooleihin. Salattuihin elämiin saapuu uusia kasvoja, kun Noelin siskon lapset Sandra ja Julius saapuvat sarjaan. Juliuksen rooliin hyppää muun muassa Savela-sarjasta tuttu näyttelijä Joa Dahlman ja Sandran rooliin teatterilavoilla esiintynyt näyttelijä Nelli Kariniemi. Kariniemi päätyi hakemaan Sandran roolia sarjassa Ollia esittävän näyttelijän Sami Sowen vinkistä. Hän kävi kolmissa koekuvauksissa, joiden jälkeen sai toivotun puhelun. – Olin ihan shokissa koko päivän sen jälkeen. Se oli ihan hullua, Kariniemi muistelee. Dahlman oli jo aiemmin koe-esiintynyt toiseen Salkkarit-rooliin, mutta tuolloin roolin nappasi toinen näyttelijä. Juliuksen kohdalla häntä sen sijaan onnisti. – Tuli puhelu, että kiinnostaisiko lähteä mukaan. Ei tarvinnut kauaa miettiä asiaa, hän sanoo. Nelli Kariniemi nähdään Salkkareissa Sandran roolissa. Dahlmanilla on entuudestaan kokemusta kameran edessä näyttelemisestä, kun taas Kariniemelle Sandran rooli on hänen uransa ensimmäinen kamerarooli. Kaksikko on esittänyt ruutusisaruksia nyt jo tovin verran, ja yhteistyö on heidän mukaansa toiminut todella hyvin.

– Minusta on helpottavaa, että Joalla on jo kokemusta kameratyöskentelystä. Minulla on ollut paljon itsevarmempi olo, kun tiedän, että voin kysyä neuvoja ja saada vertaistukea, Kariniemi sanoo.

Joa Dahlman hyppää Juliuksen rooliin.

Sandra ja Julius pelmahtavat Pihlajakadulle yhdessä äitinsä kanssa. Hahmot palaavat ulkomailta takaisin Suomeen enonsa Noelin luo.

Kariniemi kuvailee Salkkarit-hahmonsa Sandran olevan tomera, siisti ja itsetietoinen persoona. Dahlman puolestaan luonnehtii hahmonsa Juliuksen olevan hällä väliä -henkinen tyyppi.

– Kaikkien asioiden ei välttämättä tarvitse olla niin justiinsa. Hän ei ota ihan kaikkea tosissaan, Dahlman kuvailee hahmonsa mielenmaisemaa.

Dahlman ja Kariniemi ovat saaneet Salkkarit-työryhmässä valtavan lämpimän vastaanoton.

– Täällä on ihan supermukavaa porukkaa. Töihin on aina tosi mukavaa tulla, Dahlman sanoo.

– Sanon täysin saman. Ei ole ollut ketään, joka ei olisi hymyillyt ja kysynyt kuulumisia. Kaikki ovat niin ihania, positiivisia ja ottaneet avosylin vastaan, Kariniemi säestää.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.

