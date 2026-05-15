



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

MTV seuraa: Leijonien komennossa erätauolle – Anton Lundell teki avausmaalin

Anton Lundell vei Leijonat ylivoimalla 1–0-johtoon.

Julkaistu 15.05.2026 16:16 (Päivitetty 5 minuuttia sitten )

Jääkiekon MM-kisat pyörähtävät tänään käyntiin ja Leijonat aloittaa oman turnauksensa ottelulla Saksaa vastaan. MTV Urheilu seuraa kello 17.20 alkavaa Suomen ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Suomi–Saksa 1–0 (1–0, X–X, X–X) 1. erä 20.00: Ensimmäinen erä päättyy! Suomi johtaa ottelua 1–0 Anton Lundellin maalilla. Avauserä oli vauhdikas ja Suomi oli lievästi kuskin paikalla. 20. min: Teräväinen järjestelee pikkusiirrolla Barkoville vetopaikan, mutta Grubauer torjuu. Leijonien vahva paine pysyy yllä ja Sakari Manninen ohjaa Teräväisen toimituksen vaarallisesti, mutta Grubauer torjuu tämänkin. Vahva vaihto ykkösketjulta. 17. min: Waltteri Merelä pääsee erinomaiseen paikkaan, mutta veto kilpistyy Grubaueriin. 15. min: Leijonien kakkosketju tulee vauhdilla Saksan alueelle. Patrik Puistola siirtää kiekon oikealle Anton Lundellille, joka laukoo pienestä kulmasta. Ei ongelmia kuitenkin Grubauerille. 14. min: Leijonat on jälleen täysilukuinen! 13. min: Saksan ylivoima näyttää vaarallisuutensa. Leon Gawanke petaa takatolpalle erinomaisen maalipaikan, mutta Joshua Samanski ei Suomen onneksi osu kiekkoon. 11:23: JÄÄHY! Sakari Manninen käyttää maalipaikkansa jälkeen sääntöjenvastaisia keinoja ja lähtee estämisestä istumaan. Leijonat ensimmäistä kertaa alivoimalle. 08.33: MAALI! SUOMI 1–0! Leijonien ylivoima toimii erinomaisesti, Jesse Puljujärvi tekee loistavan maskin ja Anton Lundell laukoo kiekon vasempaan yläkulmaan. Hieno maali! Syöttöpisteet Barkoville ja Teräväiselle.

1:21

8. min: Teräväinen petaa vetopaikan Lundellille, mutta yli paukkuu. Hetkeä myöhemmin Teräväinen tarjoilee Barkoville, mutta ei osu kapteenikaan.

07:38: JÄÄHY! Suomi pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalle, kun Janne Kuokkanen kaadetaan. Jatkotilanteessa Aatu Rädyllä on vielä erinomainen maalipaikka ennen jäähyvihellystä.

Ykkösylivoimaan jäälle Barkov, Teräväinen, Lundell, Puljujärvi ja Heinola.

3. min: Suomi testaa ensimmäistä kertaa Philipp Grubauerin torjuntavirettä. Painava lyöntilaukaus kimpoaa kuitenkin saksalaisvahdin kypärästä muikkuverkkoihin.

2. min: Ottelu on alkanut vauhdikkaasti, mutta ehkäpä hieman hapuillen. Pitkiä syöttöketjuja ei ole toistaiseksi vielä syntynyt, eikä kumpikaan joukkue ole saanut kunnollisia hyökkäyksiä aikaiseksi.

Ottelu on käynnissä!

Kello 17.17: Leijonat luistelee jäälle hurrausten saattelemana ja Saksa seuraa pian perästä. Ottelu on pian valmiina alkamaan.

Kello 17.13: Jere Hultin paikan päältä: Leijonien joukkueen kokoonpanoesittely hoituu Liekinheittimen tahtiin. Viisuhuumaa havaittavissa. Aleksander Barkovin esittelyn kohdalla areena kohahtaa. Korjataan tässä kohtaa aiempaa yleisöarviota sen verran, että kansaa on hyvin, mutta tilaa on kuitenkin tuhansia vapaitakin penkkejä.

Kello 17.10: H-hetki lähestyy. Kiekko putoaa jäähän 10 minuutin kuluttua.

Kello 16.51: Kerrataan vielä MM-turnauksen lohkojaot. Suomen ja Saksan kanssa A-lohkossa pelaavat Latvia, Itävalta, Iso-Britannia, Unkari, USA ja isäntämaa Sveitsi.

Toisessa lohkossa ovat Tshekki, Tanska, Italia, Norja, Slovakia, Slovenia, Ruotsi ja Kanada.

Kello 16.47: Tässä toimittajamme Jere Hultinin raportti paikan päältä Zürichistä.

– Kun Leijonien otteluun alkuun reilut puoli tuntia, on Zürichin hallissa vielä maltillisesti väkeä. Isäntämaa Sveitsin illalla pelattava USA-ottelu on loppuunmyyty, ja hallihuhut kertovat, että myös Suomen ja Saksan ottelussa on jo liki täysi mökki. Joukkueet lämmittelevät jäällä ja hallirokista ei ole tietoakaan, teknopumppauksella mennään, paikan päällä kisoja seuraava toimittaja Hultin raportoi.

Kello 16.41: Muistellaan hetken vielä viime kevään MM-kisoja. Suomen osalta turnaus päättyi USA:lle kärsittyyn puolivälierätappioon.

Saksan puolestaan joutui poistumaan kotimatkalle jo lohkovaiheen jälkeen.

Kello 16.32: Tässä Saksan kokoonpano illan otteluun. Eilen Zürichiin Pohjois-Amerikasta saapunut Reichel ei ole vielä tänään mukana.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kello 16.30: Saksan MM-joukkueen kirkkain tähti on NHL-seura Detroit Red Wingsin Moritz Seider. Seiderin lisäksi NHL-kokemusta Saksan joukkueeseen tuovat Edmonton Oilersin Josh Samanski ja Boston Bruinsin Lukas Reichel.

Näin Seider ennakoi illan Suomi-ottelua MTV Urheilulle:

Kello 16.25: Suomi ja Saksa ovat kohdanneet edellisen kerran MM-jäällä vuonna 2023. Tuolloin ottelu päättyi Suomen 4–3-voittoon.

Saksan edellinen voitto Suomesta on kevään 2019 MM-kisoista.

Kello 16.20: Leijonien maalia vartioi tänään Justus Annunen. Aleksander Barkov tähdittää Suomen ykkösketjua. Alla Leijonien ketjut kokonaisuudessaan:

Maalilla:

31 Annunen Justus

(70 Korpisalo Joonas)

1. kenttä:

65 Manninen Sakari – 16 Barkov Aleksander – 86 Teräväinen Teuvo

41 Heinola Ville – 58 Vaakanainen Urho

2. kenttä:

20 Puistola Patrik – 15 Lundell Anton – 92 Hämeenaho Lenni

4 Lehtonen Mikko A – 10 Jokiharju Henri

3. kenttä:

27 Kuokkanen Janne – 34 Räty Aatu – 13 Puljujärvi Jesse

3 Määttä Olli A – 33 Matinpalo Nikolas

4. kenttä:

80 Mäenalanen Saku – 24 Björninen Hannes – 19 Merelä Waltteri

18 Saarijärvi Vili

Kello 16.15: Oikein mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa MM-seurannan pariin. Taas on se aika vuodesta, kun jääkiekon MM-kisat pyörähtävät käyntiin. Leijonat aloittaa oman kisaurakkansa ottelulla Saksaa vastaan. Kiekko putoaa jäähän reilun tunnin kuluttua!

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

MTV seuraa Suomen ja Saksan MM-ottelua | MTV Uutiset