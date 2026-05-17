UFC-ikoni Ronda Rousey osoitti järisyttävää ylivoimaa, kun hän kohtasi vapaaottelukehässä näyttelijänäkin tunnetun Gina Caranon. Ottelu oli ohi jo 17 sekunnissa.
Rousey tuli otteluun erittäin aggressiivesti, eikä antanut vastustajalleen minkäänlaisia mahdollisuuksia. Hän lukitsi Caranon käsivarren ja voitti ottelun.
Rousey nettosi alle puolen minuutin urakastaan 2,2 miljoonaa dollaria (vajaat 1,9 miljoonaa euroa). Carano sai puolestaan 1,05 miljoonaa dollaria (reilut 900 000 euroa).
Carano, joka otteli ensimmäistä kertaa 17 vuoteen oli voittanut urallaan seitsemän ottelua ja hävinnyt yhden. Rouseyn vastaava saldo oli 12-2.