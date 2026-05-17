Euroviisujen semifinaalien tarkemmat tulokset on julkaistu finaalin jälkeen.

Euroviisujen semifinaalilähetysten tarkemmat tulokset on nyt julkaistu. Semifinaalit järjestettiin 12. ja 14. toukokuuta ja finaali 16. toukokuuta 2026.

Suomi kilpaili ensimmäisessä semifinaalissa ja juuri julkaistujen tulosten mukaan se sai finaalia paremmat pisteet ja sijoittui niiden perusteella ensimmmäisen semifinaalin kolmenneksi 227 pisteellä.

Pisteissä on nähtävissä myös yllätyksiä, sillä samassa semifinaalissa kilpaillut Puola tuli toiseksi 274 pisteellä. Finaalissa Puola sijoittui 12. sijalle.

Kun sekä ensimmäisen että toisen semifinaalin pisteet otetaan huomioon, myös semifinaalien perusteella Euroviisut olisi voittanut Bulgaria 278 pisteellä. Israel olisi tullut semifinaalien pisteillä toiseksi, niin kuin kävi myös itse euroviisufinaalissa.

Semifinaaleissa äänesti vain yleisö.