Suomen viisukaksikko nosti esiin maita, joiden heidän mielestään loistava esiintyminen ei näkynyt sijoituksessa.
Suomi sijoittui kuudenneksi Euroviisuissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekivät historiaa, kun Lampenius sai soittaa viuluaan suorassa lähetyksessä. Soitinten käyttö on ollut pääosin pannassa vuodesta 1998, kun ammattiorkesterit vaihtuivat taustanauhoihin.
Vuoden 2026 Euroviisujen finaali kisattiin Itävallan Wienissä 16. toukokuuta. Jännittävä finaali-ilta päättyi Bulgarian voittoon.
Lampenius ja Parkkonen olivat onnellisia sijoituksestaan.
– Me ollaan tehty niin jumalattoman hyvää duunia, iloitsee Lampenius.
Lampenius nosti haastattelussa esille maat, joiden sijoitukset hieman ihmetyttivät.
– Se liittyy enemmän siihen, mitkä maat olivat meidän mielestämme fantastisimpia.
Lampenius ja Parkkonen listaavat tällaisia maita:
– Tanska, Ranska ja Kreikka.
– Mitä tapahtui? hämmästelee Lampenius.
Lampeniusta ihmetytti se, miten maat äänestävät toisiaan.