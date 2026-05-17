Auringolta suojautuminen on tärkeää, mutta moni sortuu tyypillisiin virheisiin aurinkosuojavoidetta levittäessään.

Sen lisäksi, että aurinkosuojaa levitetään iholla aivan liian vähän, kertoo Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Huomenta Suomessa, että moni unohtaa rasvata vaikkapa korvat tai päälaen.

Päälaki, nenä ja korvat ovat kuitenkin kohtia, jotka voivat erityisen herkästi palaa.

Yksi yleinen virhe on laittaa aurinkosuojavoidetta vasta ulkona ollessaan, tosiasiassa voidetta tulisi levittää jo ennen uloslähtöä.

– Kun alkaa tuntua siltä, että nyt ehkä on palanut, niin sitten laittaa aurinkosuojavoiteen. Sehän on silloin vähän menetetty peli, Kyrklund kertoo.

Toimi näin, jos iho palaa

Jos iho ehtii palaa, oleellista on varmistaa, ettei se pala uudelleen.

– Se on tärkeää, Kyrklund painottaa.

Lisäksi ihoa kannattaa kosteuttaa. Kyrklundin mukaan myös kortisonivoidetta voi laittaa, jos iho kovasti punoittaa.

Auringonoton jälkeen käytettäväksi suositeltujen voiteiden, kuten ulkomailla suositun aloe vera -voiteen, toimivuudesta ei Kyrklundin mukaan ole näyttöä.