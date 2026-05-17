Republikaanipuolue vaikuttaa olevan Yhdysvalloissa entistä enemmän presidentti Trumpin hallinnassa.

Yhdysvaltain Louisianan osavaltiossa republikaanisenaattori Bill Cassidy hävisi presidentti Donald Trumpin tukemalle ehdokkaalle. Julia Letlow ja John Fleming etenivät jatkoon.

Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Cassidy on ensimmäinen republikaanisenaattori lähes vuosikymmeneen, jota ei uudelleenvalittu ehdokkaaksi puolueen esivaaleissa. Median mukaan tämä osoittaa, miten vahvasti puolue on Trumpin hallinnassa.

Trump purki tuntojaan aiheesta Truth Socialissa, jossa hän keskittyi toisen republikaanin Tom Massien haukkumiseen.

– Kentuckyn Tom Massie on huonoin ja epäluotettavin republikaanien kongressiedustaja maamme historiassa ja vielä suurempi loukkaus maallemme kuin senaattori Bill Cassidy.

Cassidy äänesti Trumpin toisessa virkasyyteäänestyksessä vuonna 2021 tämän viraltapanon puolesta.

– Tämän siitä saa kun äänestää syytöntä miestä vastaan, etenkin jos kyseessä on mies, joka mahdollisti voittosi senaatissa, Trump piruilee Cassidylle.