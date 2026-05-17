Saksalainen Sky kertoo, että maalivahtilegenda Manuel Neuer on palaamassa takaisin maajoukkueeseen MM-kisoja varten.

Neuer lopetti maajoukkueuransa vuoden 2024 EM-kisojen jälkeen, mutta tavoittelee nyt paikkaa MM-kisojen ykkösmaalivahtina. Tämä kuitenkin vaatii sen, ettei lauantaina Bundesliigan päätöskierroksella Kölniä vastaan tullut vamma ole vakava.

– Neuer, Nagelsmann (Julian, päävalmentaja) ja Rudi Völler (maajoukkueen johtaja) ovat tulleet yhteisymmärrykseen viime viikkoina järjestettyjen keskustelujen ja tapaamisten myötä, Skyn toimittaja Florian Plettenberg kirjoitti.

Tänä vuonna 40 vuotta täyttänyt Neuer ilmoitti perjantaina jatkavansa pelaajauraansa. Hän allekirjoitti uuden vuoden sopimuksen Bayern Münchenin kanssa. Neuer on pelannut Bayernissa 15 kautta ja tuleva MM-turnaus olisi hänelle jo viides.

Saksa pelaa MM-kisoissa Curacaon, Norsunluurannikon ja Ecuadorin kanssa samassa lohkossa. Maalla on runsaasti parannettavaa, sillä vuoden 2014 maailmanmestaruuden jälkeen on se jäänyt kahdesti lohkovaiheeseen.

Saksan MM-joukkue nimetään 21. toukokuuta.