Tshekin miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi lauantai-iltana ensimmäistä kertaa MM-historiansa aikana Slovenialle. Tulokselle tuli kotimaasta murskareaktio.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Yhdysvallat maanantaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Lue myös: Jääkiekon MM-kisoissa historiallinen paukku!
Slovenia onnistui historiallisessa tempussa jatkoajan jälkeen lukemin 3-2. Urheilusivusto Denik kuvaili tapahtunutta "shokiksi" ja "häpeäksi". Sport.cz -sivuston otsikossa puolestaan komeili sana "nöyryytys".
– En tiedä, mitä tuossa oikein tapahtui. Emme valitettavasti selvinneet siitä. Tällaista ei saa tapahtua meille, tshekkipuolustaja Tomas Galvas sanoi ottelun jälkeen.
Ruotsalaislehdissä nostettiin esille, kuinka Slovenian paras MM-kisasijoitus on 13:s, joka on peräti 24 vuoden takaa. Katsetta suunnattiin myös vain kahden vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin Tshekki juhli kotikentällään maailmanmestaruutta.
Samana vuonna Slovenia pelasi B-sarjassa, jossa se kohtasi muun muassa Romanian, Japanin ja Etelä-Korean. Maa palasi viime vuonna A-sarjaan, jolloin se hävisi muun muassa Suomelle peräti lukemin 1-9.
Slovenian mediassa tunnelma oli puolestaan euforinen. Otsikoissa ylistettiin "Poikkeuksellisia ilveksiä" (maajoukkueen lempinimi) ja nostettiin tulos yhdeksi historian suurimmista menestyksistä. Siol.net -sivusto totesi, että Slovenia laittoi Tshekin polvilleen.