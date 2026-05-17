Jalkapallon entinen huippulupaus Cicinho, 45, paljasti La Gazzetta dello Sportille, miksei hänen urastaan tullut sen suurempaa. Hän kertoi alkaneensa juomaan alkoholia jo 13-vuotiaana.

Real Madridia ja AS Romaa urallaan edustanutta Cicinhoa verrattiin 2000-luvun alussa puolustajalegenda Cafuun. Hän ei kuitenkaan koskaan yltänyt sille tasolle. 15 maaotteluakin ja 2006 MM-kisoissa pelannut brasilialainen paini uransa aikana vakavan alkoholiongelman kanssa.

– Aloin juomaan juhlissa, kun olin 13-vuotias. Rakastuin siihen. Minulle jalkapallossa oli kyse siitä, että ansaitsin rahaa, jotta voisin pitää hauskaa, Cicinho kertoi.

Cicinho kuvaili, kuinka alkoholista tuli hänelle pakokeino. Hän otti muun muassa humalassa 25 tatuointia, koska pelkäsi selvinpäin neuloja.

– Mitä vanhemmaksi tulin, sitä enemmän join. Tulin kotiin kello viisi aamulla ilman, että vanhempani huomasivat mitään. Ja seuraavana päivänä voin hyvin, pystyin jopa treenaamaan.

Hän tavoitti pohjan pelatessaan Romassa.

– Roomassa tein ennätyksen. 70 olutta, 15 caipirinhaa ja kaksi askia tupakkaa päivässä.

Cicinho haki apua täytettyään 32 vuotta. Hänen vaimonsa oli vienyt tämän kirkkoon.

– Olen löytänyt uudelleen elämän tarkoituksen ja olen nyt onnellinen, nykyään raitis ja tv-asiantuntijana työskentelevä Cicinho kertoi.