Valvontakameratallenne näyttää hetken, kun mies ajoi autolla väkijoukkoon Italiassa.
Lauantaina Pohjois-Italian Modenassa mies ajoi autolla väkijoukkoon.
Sosiaalisessa mediassa levinneellä valvontakameratallenteella näkyy väkijoukon päälle ajaminen jalkakäytävällä.
Poliisin mukaan ainakin kahdeksan ihmistä loukkaantui. Heistä neljän tila on vakava.
Tekijä on 30-vuotias Bergamossa syntynyt ja pohjoisafrikkalaistaustainen mies.
Lopulta kaahari törmäsi kaupan ikkunaan, jonka jälkeen tekijä yritti paeta. Ohikulkijat kuitenkin pysäyttivät hänet.
Pakenemisen aikana mies hyökkäsi veitsellä yhden jalankulkijan kimppuun, aiheuttaen uhrille lieviä vammoja.
Poliisi otti epäillyn myöhemmin kiinni.
Italian sisäministeriön mukaan miehellä on taustalla mielenterveysongelmia, joihin hän on saanut hoitoa.